Yazar Tevfik Uyar’dan yeni bir kitap: ‘Safsatalar’

Tevfik Uyar’ın yeni kitabı ‘Aklın Kırk Haramisi: Safsatalar’ raflardaki yerini aldı.

Tevfik Uyar’ın Destek Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı ‘Aklın Kırk Haramisi: Safsatalar’ okuyucuların beğenisine sunuldu. Kitap yalnızca safsataları tanıtmak ve anlatmakla kalmıyor, bunun yanında pek çok zihinsel kusurumuzu açıklayıp, bunlarla safsatalar arasındaki olası bağları da gözler önüne seriyor.

Arka kapaktan

Tıpkı her sabah aynaya baktığımızda derinleşen çizgilerimizi fark edemediğimiz gibi, dünyanın gidişatını da her günü bir öncekiyle karşılaştırarak tahlil etmek kolay olmuyor. Gündemi takip ederken, haber okurken, internette gezinirken çoğu zaman içimizde tarifi zor bir duygu oluşuyor. Herkesin kendini her konuda uzman sanması bir yana, mantığa uymayan, tutarlı bir yanı olmayan, doğru bilgiye -hatta bilgiye- dayanmayan birtakım görüşler dile getirmenin adeta bir norm olduğunu, kitlelerin akla, mantığa dayanan ifadelerin sahiplerini yuhaladıklarını, hamasi, duygusal görüşlerin alkışlandığını bir tür “azap” eşliğinde izliyoruz. Madem bir yanlış yaptığımızda ya da bir yanlışa gereken tepkiyi veremediğimizde duyduğumuz rahatsızlığa vicdan azabı diyoruz, o halde safsatalarla dile getirilmiş bir fikir karşısındaki çaresizliğimizin oluşturduğu bu azaba da “mantık azabı” diyebiliriz.

Eleştirel düşünme alanındaki popüler bilim faaliyetleriyle tanınan Tevfik Uyar, bu kitapta gündelik hayatta en sık başvurulan 40 hatalı akıl yürütmeyi tek tek tanıtıyor, tahlil ediyor ve hangi insani zayıflıklarımızla ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu safsatalar karşısında başvurulabilecek stratejiler için de bir reçete sunuyor.

Yazar hakkında

1985 yılında Eskişehir’de doğmuştur. Lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Kültür Üniversitesi’nden almıştır. Bilim ve sözdebilim ayrımı, belirsizlik altında karar verme ve emniyet yönetimi konularında çalışmaktadır. Sivil havacılık sektöründe kalite, emniyet ve insan faktörleri uzmanı olarak faaliyet gösteren Uyar, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir.

Uzun yıllardır bilimsel okuryazarlık ve eleştirel düşünmenin yaygınlaşması amacıyla faaliyet gösteren Uyar, Açık Bilim dergisi ve Podcast kanalının kurucusu, bilimsel kuşkucu komünite Yalansavar’ın yazarlarından biridir. 2011-2013 yılları arasında radyo programı olarak yayımlanan, bugün podcast olarak devam eden Açık Bilim Radyo Programı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu gerçekleştirmiştir. Herkese Bilim Teknoloji ‘de yayın kurulu üyesidir ve köşe yazarlığı yapmaktadır. Ödüllü bilimkurgu öykülerine de sahip olan Uyar, dört adet yayımlanmış kitaba ve üç adet de çeviriye sahiptir.