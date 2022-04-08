Yazar Murat Akan, 'Siz uyuyun! BAE'de neler oldu neler' diyerek kirli planı ifşa etti

Araştrımacı yazar Murat Akan, Körfez ülkesi BAE'de gerçekleştirilen Dünya Hükümet Zirvesi'nde yeni dünya düzeni konusunun ele alındığını ifade ederek tehlikeye dikkat çekti.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden 'Siz uyuyun! BAE'de neler oldu neler' başlıklı bir video yayınlayan Araştrımacı yazar Murat Akan, "BAE’de bir toplantı yapıldı. Bu toplantının ismi dünya hükümet zirvesiydi. Bu çok gündeme gelmedi. Dünya hükümet zirvesi Şey Muhammed Maktun tarafından 2013 yılında kuruldu. Büyük sıfırlama üzerine çok fazla gidilmiyor. Toplantıda Dünya Ekonomik Formu yetkilisi de vardı. Dünya Ekonomik Formu bilindiği üzere sürekli dünyayı sıfırlayacağını, değiştireceğini söylüyor. Toplantıda, dijital gözlem, nesnelerin bedenlerin interneti ve 6G üzerinde duruldu. Nesnelerin interneti, evinizde bir casus var demektir. İnsanlar arasında artık alışveriş başlayacak. İnsanlara bir çip takacaklar. Şeytani akıl dünyayı sıfırlamak istiyor. Yepyeni sapkın düşünceleri ile küresel düzen kurmak istiyorlar. Ulus devletlerinin bilinçlenmesi lazım. Diğer taraftan toplantıda büyük sıfırlamanın insanlara anlatılması konusuna vurgu yapıldı. Savaş bir yanda devam ediyor. Biden, savaşın yeni dünya düzenine etkisine vurgu yapmıştı. Çok geçmeden bu toplantı yapılıyor. Arkadaşlar bu tesadüf olabilir mi? Toplantı kim tarafından düzenlendi? Atlantik Konseyi tarafından yapıldı. Toplantıya BM, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar katıldı. BAE neden seçiliyor? Hatırlayın. 2018 yılında Papa, BAE’yi ziyaret etti. Onore edildi. BAE’ye yeni dünya düzeninde yeni görev veriliyor. İsrail ile normalleştiriyorlar." dedi.