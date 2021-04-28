Yazar Muhammet Dolaş bir kitap daha çıkarmaya hazırlanıyor

Genç yazar Muhammet Dolaş yazdığı kitaplarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sol Anımsın ve Hayallerimiz Bekler Sandık adlı eserlerin sahibi Dolaş, bir kitap daha yazmaya hazırlanıyor. Yazar yeni kitabın ismini ise şimdilik gizli tutuyor.

2015 yılında Mecazi Aşk adlı kitabı ile yazarlık kariyerine ilk adımını atan Muhammet Dolaş, kısa sürede okur kitlesini yakalayabildi. Ardından Sol Anımsın ve Hayallerimiz Bekler Sandık adlı kitapları ile okurlarını selamlamaya devam etti. Katılmış olduğu Tv programları ve konferans etkinlikleri ile edindiği tecrübeleri okur kitlesiyle paylaşması okurları tarafından da büyük bir ilgi ve beğeniye neden oldu.

Yaşamına İstanbul’da devam Dolaş, yaşıyla ilgili net olarak bilgi vermemektir. Bunun nedenini bir röportajında “Yaş konusu benim için gizliliğini ve heyecanını koruyor. Okurumun yaşı kaçsa, ben de o yaştayım” diyerek anlamlı bir şekilde ifade etti.

Son yazmış olduğu Hayallerimiz Bekler Sandık Ahbap kitap aracılığı ile okurlarına ulaştı. Ve Hayallerimiz Bekler Sandık, Ahbap yayınevinin en çok satan kitabı oldu. Bugünlerde yeni kitabının alıntılarını okurları ile paylaşan Dolaş, yeni kitabının da satış duyurusunu okurları ile sosyalmedya( instagram) hebasından paylaştı. Yazarlığı konusunda genel olarak yapmış olduğu bir açıklamada “Yazmak için sırtımı yasladığım nedenlerim yok. Bazen hissettiklerim bazen de yaşadıklarımın tecellisidir yazdıklarım. Yazmak için yaşamak şart değil. Yaşamak sadece yazmayı destekler ama yeterli bir neden değildir. Yazarlık bambaşka bir ruha sahip olmaktır.” İfadeleri ile yazmak konusunda ki açıklamalarını bu şekilde dile getirdi.