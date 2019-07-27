Yazar Lütfi Bergen’den İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin çarpıcı açıklamalar

Oğuzhan Çağlar Ankara yeniakit.com.tr

Eşcinselliğin yayılmasına ortam hazırlayan İstanbul Sözleşmesi’ne tepkiler sürerken, Yazar Lütfi Bergen konuya ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Bergen, İstanbul Sözleşmesi’nde yer aldığı için itiraz edilen birçok uygulamanın Anayasamız’da da yer aldığına işaret ederek, "İstanbul Sözleşmesi kalksa dahi anayasadan dolayı aynı hususlar, Türkiye’deki ailelerin ve tartışmaya konu kanunlardan muzdarip ailelerin yüzleşmesi gereken bir konu olarak önlerinde duracaktır. Bundan dolayı Müslümanların, kendi toplumlarında aile ile ilgili bir çalışma gerçekleştirmesi ve aileyi tanımlaması gerekir. Bizim kendi aile düşüncemizi inşa edebilmemiz için nokta tekliflere ihtiyacımız var" dedi.