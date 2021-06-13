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Kültür - Sanat Yazar Kaçar, siyonistlerin mezalimlerini hatırlattı
Kültür - Sanat

Yazar Kaçar, siyonistlerin mezalimlerini hatırlattı

Siyonistlerin Filistinlilere yönelik yaptığı mezalimi Araştırmacı-Yazar Ali Kaçar açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 01:10:00 -
Yazar Kaçar, siyonistlerin mezalimlerini hatırlattı

Araştırmacı-Yazar Ali Kaçar, “Siyonist Zulüm, Sadece Açıklamalarla Engellenemez!” başlıklı yazısında, Siyonistlerin yapmış oldukları mezalimleri hatırlatmış ve Filistin ve Mescid-i Aksa konusunda ne yapılması gerektiği ile ilgili önemli birtakım önerilerde bulundu.

Bu ay, dosya konusu, “Aile Olmak ve Aile Bilinci” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; Haydar Özalp, Gökhan Durmaz, Taşkın Önel, Hacer Görgün, Yunus Durmaz, Harun Akça ve Fatih Pala, aile konusunu farklı ve ilginç açılardan ele aldı.

Dergide, ayrıca Cefai Demirel’in “Âdemi Tavır ve Şeytani Tavır”, Mustafa Necati’nin “Yağmura Tutunmak: Kendini Arayan Gencin Hikâyesi”, Abdullatif Acar’ın “Küdüs Kan Ağlıyor, Müslümanlar Uyuyor!”, Yusuf Keleş’in “Dünya Medyası İsrail’in Yanında”, Yasin Tekin’in “Akla Gelen” ve Haydar Özalp’in “İslam’ın Temel Kavramlarından Akıl/Fehm, Adalet, Cömertlik, Cesaret” başlıklı yazıları ve İsmail Ceylan’ın “Arap Baharı Tel Aviv’de” başlıklı çevirisi yer aldı.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye, yayın hayatında başarılar diliyoruz.

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