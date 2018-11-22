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Yazar Gerger’den Yıldırım Padişah Bayezid kitabı

Araştırmacı Yazar Mehmet Emin Gerger’in 3 ana bölüm ve toplam 247 sayfadan oluşan “Yıldırım Padişah Sultan Bâyezid” adlı kitabı, Gerger Yayınları tarafından yayınlandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 14:35
Yazar Gerger’den Yıldırım Padişah Bayezid kitabı

Levent Sonat

Araştırmacı Yazar Mehmet Emin Gerger’in yazdığı; “Yıldırım Padişah Sultan Bâyezid” adlı kitap, Gerger Yayınları tarafından yayınlandı. Gerger’in 82. kitabı olan eser, 3 ana bölüm ve toplam 247 sayfadan oluşuyor. Kitabın Birinci Bölümü: “Sultan Yıldırım Bâyezid Han’ın Hayatı. İkinci Bölüm: Şiirlere Sultan Yıldırım Bâyezid Han’ın Hayatı. Üçüncü Bölüm: Fotoğraf ve Belgelerle Sultan Yıldırım Bâyezid Han” ana başlıklarını taşıyor. Araştırmacı-Yazar M. Emin Gerger’in “Yıldırım Padişah Sultan Bâyezid” adlı 82. kitabı, Osmanlı Devleti’nin 4. Padişahı Yıldırım Bayezid Han’ın hayatını ve mücadelesini daha yakından ve doğru olarak tanımak isteyen herkesin mutlaka okuması gerekli önemli bir başucu kitabı durumunda. Kitabı istemek için iletişim: [email protected]/Gerger Yayınları-Tel: 0532 5226164

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:35
  1. Araştırmacı Yazar Mehmet Emin Gerger
  2. Yıldırım Padişah Sultan Bâyezid
  3. Gerger Yayınları
  4. Osmanlı Devleti

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