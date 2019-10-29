Yazar Demirbağ'dan Bakan Soylu'ya çağrı: Söylediklerinizde samimi iseniz hemen harekete geçmeliyiz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yazar Fehmi Demirbağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Çukur' ve ' Adana Sıfır Bir' dizilerine ilişkin ifadeleri sonrasında açıklamalarda bulundu. "Sayın Bakan'ın lağamın taşması ile veryansın ettiği konular hakkında aile savunucuları 15 yıldır şikayet ediyor." diyen Demirbağ şunları söyledi:

"Sayın Soylu eğer söylediklerinizde samimi iseniz bize destek veriniz. Biz de bi-iznillah mücadelemizi somutlaştıralım."

Toplum ahlak yapısı üzerindeki tehditlerin en çok da gençleri etkilediğini söyleyen Demirbağ, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya...

"İnstagram'a girip bakabilirsiniz. Gençler neler paylaşıyorlar, nasıl bir dünyanın içindeler? Ne 12 Eylül'ü ne de 28 Şubat'ı. Çocuklarımızın gündeminde 15 Temmuz bile yok.

Mesela İnstagram'da çok sayıda tesettürlü fenomen olmuş kızlarımız var. Nasıl makyaj yapılırdan tutunda en avangard-fashion markalar onların sunum ve rol modellikleriyle İmam Hatiplere gönderdiğimiz kızlarımıza yol gösteriyor."

"Gençlerin markaları başka"

"Sadece kızlarımız mı? Nargile gençliği diye hafife aldığımız metroseksüel İslamcı gençliğin ne düşündüğünü ve nasıl yaşadığını ne kadar biliyoruz ki? Tarikatların etkisindeki gençliği bir yere kadar eski günlerin etkisinde görebiliriz.

Her ne kadar Çukur'a takılsak da Netflix'ten korksak da tehlike çok daha ciddi. Çocuk edebiyatının önemi, çizgi filmler, internet oyunları, sinema, berbat eğitim sistemi..."