Yazar Ali Osman Aydın yeniakit.com.tr'ye konuk oluyor

Yazar Ali Osman Aydın, saat 22.00'de yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak.

- İnsanlar karantina döneminde ev ihtiyaçlarını kendileri gidermeye başladı. Bunu geleneksel yaşama dönüş olarak değerlendirebilir miyiz? Ya da, neden evde ekmek yapmak bizi mutlu ediyor?

- Her bağımlılık bizi manen güçsüzleştirir mi?

- Karantina döneminde uzaktan eğitim modeliyle eğitimde çağ atlanıldığını söyleyebilir miyiz?

- Bireysel ya da kolektif fark etmiyor, üreten kim olursa olsun, bir fikir ya da virüs de olsa, kötülük, üretildiği yerde kalmıyor, açıklar mısınız?

- Eğer farkına varırsak, “insanların kardeşliği” ülküsünü anlamaya her zamankinden daha yakınız şu anda.

- Ölüm bu kadar yakınımızdayken en önemli sorulardan biri, onu nasıl karşılayacağımız sorusu diyorsunuz…

- Karantina sürecinde TV izleme alışkanlıklarımız nasıl etkilendi?

- Karantina günlerinin insanları yapay etkinliklere daha fazla bağımlı hale getirdiğini söylüyorsunuz…

- Büyük bir bağımlılık krizine karşı insanları uyarıyorsunuz, neden?

- Karantina sürecine katlanmak için amaç gerektiğini söylüyorsunuz, açar mısınız?

- Virüs’ün meydana getirdiği kriz gösterdi ki, uluslar zenginliklerinin, potansiyellerinin büyük kısmını yaşatmaya değil, yok etmeye harcamışlar…

Mehmet Özmen soruyor, Yazar Ali Osman Aydın, yeniakit.com.tr'de cevaplandırıyor...