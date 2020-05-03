Yazar Ali Osman Aydın: Böyle bir kriz olursa, maliyeti koronavirüsten daha büyük olur

Yazar Ali Osman Aydın, yeniakit.com.tr'de Gazeteci Mehmet Özmen'in canlı yayın konuğu olarak soruları cevaplandırdı.

Evde ekmek yapmak insanları neden mutlu ediyor?

Koronavirüs sürecinde, evde ekmek yapımına değinen Aydın, İnsanların tüketici kalıplarından çıkarak üreticiye dönüştüklerini, başarı duygusu nedeniyle de insanların ruhsal tatmin yaşadığını belirtti.

Aydın, "Mutfakta başlayan devrim, evlerin diğer kısımlarına da, insan ilişkilerimize de pekala sıçrayabilir." ifadelerini kullandı.

Osman Aydın, koronavirüsle ilgili süreci değerlendirerek şunları kaydetti:

"Böyle bir kriz olursa, maliyeti koronavirüsten daha büyük olur"

"Evlerimizdeyiz, kapalı mekanlardayız. Bir ütopya düşünelim. Gelecekte bir gün dünyanın enerji sıkıntısı yaşayacağını düşünelim. Yani, artık televizyonları kullanamayacağımızı, sosyal medya kullanamayacağımızı, çünkü elektriğimizin olmadığını, internetin hiçbir anlamının olmadığı bir zamanın geldiğini düşünelim. İnanılmaz olanı bir an için varmış gibi düşünelim. Böyle bir kriz olduğu takdirde, bu krizin maliyetinin koronavirüsle mukayese edilemeyecek kadar büyük ve derin olacağını düşünüyorum. Çünkü televizyon ve internet dediğimiz şey, aslında insanları psikolojik olarak ayakta tutan bir takım uyuşturuculara sahip unsurlar.

"Türkiye'de şarteller inerse..."

Biz yazılarımızda, televizyon yayınlarında haklı olarak eleştiriyoruz. Onların içerisindeki yasaya aykırı şeyleri kıyasıya eleştiriyoruz ve yetkilileri uyarmaya çalışıyoruz. Ama şunu da belirtmekte fayda var ki; günün birinde Türkiye'de şayet şarteller inerse ve insanlar artık televizyon izleyemeyecek hale gelirlerse, sosyal medya kullanamayacak hale gelirlerse, yaptıkları ekmekleri, sabah kahvaltılarını birbirleriyle paylaşamayacak hale gelirlerse toplum çok büyük psikolojik bir kaos yaşayacaktır. Ve bunun altından kalkabilecek psikolojik alt yapıya sahip değil toplumumuz.

"Her bağımlılık bir tip köleliktir"

Koronavirüs sürecinde gördüğümüz şeylerden bir tanesi de de buydu. İnsanlarımızın genel itibariyle okuma alışkanlıkları çok yüksek düzeyde değil. Suni bağımlılıklar insanlarımızda çok baskın. Fakat bu süreç biraz da bizim kendimizle yüzleşme sürecimiz. Bağımlılıklarımızdan kurtulma sürecimiz olmalı, olmalıydı. Fakat burada biz sanal bağımlılıkların daha da arttığını görüyoruz. Her bağımlılığın bir tip köleleşme olduğuna emin olalım. Bir şeylere bağımlı olmak ruhsal anlamda bizim çok zayıf olduğumuz anlamına geliyor. Ruhsal bir güçsüzlük anlamına geliyor. Dolayısıyla insan olarak en büyük ödevlerimizden biri bağımlılıklarımızdan kurtulmak. Hele ki suni bağımlılıklar ilk önce kurtulmamız gereken şeyler. Bunun için kendimize yatırım yapmak durumundayız. Kendi yeteneklerimizi geliştirmek, kendimizi eğitmek, kendimizle kalıp kendi hatalarımızla yüzleşmek, nereye gittiğimizi, dünyadaki var oluş nedenimizi, amaçlarımızı gözden geçirmek ve kendimize yeni ve doyurucu amaçlar belirlemek bu anlamdda faydalı olacaktır diye düşünüyorum."

"İnsan hayvanın cehennemidir"

Hayvanlara yapılan eziyetlere de değinen Aydın, "İnsan hayvanın cehennemidir" dedi.

Aydın, "Hayvanlarla ilgili her gün aklın almayacağı türde vahşi tablolarla karşılaşıyoruz. Bunlar korkunç, bunlar ancak eğitimle çözülebilecek şeyler. Yasalar bile, katı cezalar bile bunu ancak bir nebze hafifletebilir. Hayvanların insanların yoldaşı olduğu anlayışını insanlara öğretmemiz lazım. Ben kendi bakış açımı söyleyeyim. Ben nacizane kedi besleyen bir insanım. Çevremde, sokağımdaki kedileri beslemeye çalışan bir insanım. Ben onlardan bahsederken 'kedi kardeşlerim' diye bahsediyorum. Biz insanlar olarak onlardaki üstün meziyetleri, harikuladeliği eğer fark edebilmiş olsaydık, gerçekten onlara büyük bir saygıyla yaklaşırdık. Dolayısıyla eğitim söz konusu. Bu barbarlıkları, bu barbarca tavırları ancak eğitimle aşabiliriz." ifadelerini kullandı.