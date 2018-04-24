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Yaza girerken diyete başlayın

Diyete başlamak için hepimiz bir motivasyon beklentisinde oluruz. Zira zordur başlaması. Mutluluk ile yaptığınız her işte daha iyi bir sonuç alırsınız. Mutlu olanlar, yani hayatın tadını çıkaran ve şükredenler, daha rahat zayıflıyor. Peki nedir bu mutluluk? Bu tabii ki değişir, sizi ne mutlu ediyorsa! Sinemaya gitmek, yemek pişirmek, dışarıda yürümek, kız arkadaşınla sohbet etmek, seyahat etmek, fotoğraf çekmek. Bunun listesini çıkarın ve bunları daha sık yapmaya çalışın. Eğer sürekli diyeti, yemediğiniz yiyecekleri, uzun bir yolun başında olduğunuzu düşünürseniz, bu işkenceye dönüşür ve başarı oranı azalabilir.

24 Nisan 2018 Salı 22:33
Yaza girerken diyete başlayın

ÖNCELİK: KENDİNİ TANIMAK

Zayıflamanın yolunun kendini tanımaktan geçtiğini bir çok uzman söylüyor bugün. Geçmişine bakmak kendini tanımak, nereden geldiğini ve vücudunun senden beklediklerini anlamak demektir. Başarısız hikâyelerin nedenlerinin büyük kısmı kendini yeterince tanımadan yola çıkmaktan kaynaklanıyor. Dinlediğim öykülerin çoğunda, denenmiş onlarca çeşit yöntem var ama sonuç aynı. Peki, biz neyi atlıyoruz?

DOĞRU DİYETİ SEÇMEK

Öncelikle doğru diyeti seçmelisiniz. Doğru diyet sizi sadece geçici olarak zayıflatacak ve hayat boyu sürdürmesi imkansı ve zararlı bir diyet değil, kendi kanatlarınızla uçmanıza imkan verecek ve daha sonra kilo almayacağınız ve ömrünüzü kısaltmayacak bir diyet(daha doğrusu beslenme tarzı) olmalıdır. Ayrıca bilimsel olarak sağlık üzerine etkileri incelenerek oluşturulmuş bir beslenme programı olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer sadece kilo vermeye odaklanırsanız, kaybedeceğiniz tek şey kilo olmayabilir.

İŞTAHI KESME

İştahı azaltmaya yardımcı olan besinleri tercih etmek işinizi çok kolaylaştırır. Unutmayın ki: Diyet doğru beslenmeyi öğrenmektir. İştah azaltan besinlerden bazıları;  Karnabahar, çavdar ekmeği, ayva, yumurta, kırmızı acı biber, badem, armut, yağsız et, donmuş yoğurt, salatalık, yeşil çay, tarçın, ıhlamur, maydanoz, maden suyu, kepekli makarna, yulaf ezmesi, brokoli, yeşil salata, sirke.

YAĞ YAKIMI

Yağ yakmayı kolaylaştıran besinleri tercih edin. Kivi, sarımsak,fesleğen, sinameki, tarçın, civanperçemi, az yağlı süt ve süt ürünleri, tüm tohumlar, yağsız etler, balık yağı, kırmızı biber, greyfurt, mercimek, yeşil çay, zencefil, maydanoz, ceviz, ada çayı, kekik, limon.

DİYETİN OLMAZSA OLMAZ ÜÇLÜSÜ;

Yemeklerden önce bir bardak su için,

Beyaz ekmeği hayatınızdan çıkarın,

Düzenli spor yapın!

 

Çoğunuzun hoşuna gitmeyen, sıkıcı bulduğunuz bir öneri: Yediklerini not etmek! Ne yediğini, nerede yediğini, nasıl yediğini... Tüm ayrıntıları not alanlar daha kolay zayıflıyor. Yediğinizi not almak sadece 1 dakika sürer. Biriktirmeyin, hemen yazın. Sütü çok seviyor olabilirsiniz ama belki de 3 gündür hiç süt içmediniz? Meyve sevseniz de belki de alışverişe çıkamadığınız için 2-3 gündür hayatınızda ki meyveler de azaldı. Neyin eksik neyin fazla olduğunu görmek ve besin çeşitliliğini artırmak için not almak harika bir fikir!

ARA ÖĞÜN HAYAT KURTARIR

Aç kalmadan, zorlanmadan, acı çekmeden zayıflamak istiyorsanız ara öğünleri atlamamalısınız. Ara öğün metabolizmaya ‘haydi çalış’ demektir. Kan şekerinizi düzenlemek, iştahınızı dengelemek ve metabolizmanızı hızlandırmak için mutlaka ara öğün yapın. Arada 2 ceviz atıştırmak bile öğün sayılır.

SU İÇMEDEN ZAYIFLAMAK ZORLAŞIR

Su içmenin faydasını bilmeyenimiz yoktur. Günde 2-3 lt arasında su tüketmeye çalışın. Kişiye göre bu miktar değişir. Gün içindeki sıvı kaybınıza, tuz tüketiminize, terlemenize göre miktar aratabilir, azabilir.

EGZERSİZ YAPARAK DİYETİNİZİ DESTEKLEYİN

Sporu gözünüzde büyütmeyin. Diyet yaparken genelde en çok endişe spor yapamamakla ilgili oluyor. Oysaki günde 30 dakikanızı ayırarak yapacağınız bir yürüyüş diyetinize çok iyi eşlik edecektir.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:33
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