Doktorlar bile inanamadı! Bacağından çıkan şey tam 5 kilo 668 gram

"Küçükken bunlarla baş etmek daha kolay. Kişinin ekstremitesinde, bacağında, kolunda bir sıkıntı yaratmadan bunları telafi etmek, bunları alıp çıkartmak, ameliyatla bunları tedavi etmek daha kolayken bu boyutlara vardığında kişinin bacağında, kolunda fonksiyon kaybı, sakatlık riski çok yüksek oluyor. Bu sebeple küçükken önleminin alınmasında yarar var.” “Hastamızda yaklaşık olarak 3 yıl önce şikayetleri başlamış. Sonra zaman içerisinde hızla büyüyen bir kitleye sahipti. Şanslıydı ki herhangi bir sinirine zarar vermemişti. Hayatına fonksiyon bozukluğu olmadan devam edebilecek. Bölgemize yaşayan ve ülkemizde yaşayan herkese şunu söylüyoruz. Küçük de olsa yumuşak doku kitlelerini önemsemeleri ve uzman görüşü almalarını öneriyorum. Bu hastadan 5 kilo 668 gramlık bir kitle çıkarttık. Bu benim mesleki yaşamım boyunca çıkarttığım en büyük kitlelerden bir tanesiydi. Biraz daha büyük boyutlara varmış olsa kişinin bacağını kurtarma şansınız olmuyor. Bu sebeple bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hızlı büyüyen bir kitleniz var ise, ağrısız da olsa mutlaka ve mutlaka tedavi için en yakın sağlık kuruluşuna veya bizim üniversitemizin polikliniklerine başvurabilirsiniz.”