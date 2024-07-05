Yaz tatili sürüyor: öğrenciler ne yapmalı?

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Öğrenciler iple çektikleri üç aylık uzun bir tatile girmişti. Tatilin neredeyse 1 aylık dilimi son buldu. 3 aylık tatilin neredeyse 3’te 1’i biterken öğrencilerin yeni öğretim yılına hazırlanması gerekiyor. Özellikle lise son sınıfa kadar anne ve babaların tatillerde bile çocuklarını takip etmesi gerekiyor.

Özelikle ergenlik döneminde okul yaşamı pek çok kritik sınavı içeriyor. Klinik araştırmalar, kaygı seviyesi yüksek ve anne ve babalardan baskıcı bir yaklaşım gören çocukların, odaklanma becerilerinin ve öğrenme kapasitelerinin olumsuz yönde etkilendiğini kanıtlıyor. Örnek verecek olursak; liseye giriş sınavına hazırlanan bir çocuğunuz varsa, tüm yazı ona ‘ders çalış’ diyerek asla geçirmeyin. Kendisine bir çalışma programı hazırlaması için teşvik edici olun.

Bu konuda çocuğun bulunduğu yaş ve cinsiyet grubuna göre tatil programı şekillendirilmesi eğitim hayatı için oldukça önem arz ediyor. Psikologlara göre yapılacaklar listesi hazır;

1- Çocuklarımızın Karnesi, gündemden düşmeli

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2- Çocuklar sanal dünyanın esiri olmamalı

3- Çocuklar Yaz Kur’an kursularına gitmeye teşvik edilmeli

4- Geziler ve yaz spor kurslarına gidilmeli

Bu listenin haricinde kitap okuma alışkanlığı için öğrencilerin yaz tatilinde en az 2 kitap bitirmesi gerekiyor. Örneğin her gün kısa da olsa okuma-yazma ve akademik konulara yönelik bir çalışma saati işin püf noktaları. Ancak çocuğun tatilde olduğunu bilmesi için programın dışında bol gezinti de oldukça önemli.

Program hazırlamak için aylık plan yapmak gerekiyor.

TEMMUZ AYI

Kitaplar her zaman el altında bulunmalı. Günde en az yarım saat kitap okunmalı. En verimli saat ise öğleden sonra.

AĞUSTOS AYI

Ağustos ayının 15’i bir baraj olarak görülmeli. Test çözümlerine Ayın 15’inden sonra başlamalı. Temmuz ayındaki 30 dakikalık periyod, 50 dakikaya çıkarılmalı.

EYLÜL AYI

Okulların başlamasından hemen önce yeni konular gözden geçirilmeli.