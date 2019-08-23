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Yaz Spor Okulunu tamamlayan yüzücüler sertifikalarını aldı

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme eğitimlerini tamamlayan öğrenciler başarılarını sertifika ile taçlandırdı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:11
Yaz Spor Okulunu tamamlayan yüzücüler sertifikalarını aldı

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme eğitimlerini tamamlayan öğrenciler başarılarını sertifika ile taçlandırdı.


Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası’nda gerçekleştirilen programa katılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, öğrencilere sertifikalarını verdi. Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları ile öğrencilerin yaz mevsimini verimli ve keyifli geçirdiğine dikkat çeken Başkan Şahin, şunları söyledi:


‘’Ben öncelikle bütün öğrencilerimizi, eğitmenlerimizi ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten de gördüğümüz kadarıyla öğrencilerimiz yüzmeyi gayet iyi öğrenmişler. Özellikle spor dallarından yüzmeye büyük önem veriyorum. Çünkü yüzme çocuklarımızın kas ve vücut gelişimi açısından çok önemli. Önümüzdeki dönemlerde havuzlarımızın sayısını çoğaltacağız. Mahallelerimize kazandıracağımız havuz ve su eğlence mekanları ile yüzmeyi bilen çocuk ve insan sayımızı arttıracağız’’ ifadelerini kullandı.


Başkan Şahin daha sonra öğrencilere sertifikalarını vererek, fotoğraf çektirirken, öğrencilere dondurma ikram etmesiyle program son buldu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:11
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