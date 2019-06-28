0553 313 94 23

Yaz spor okulları kapısını açtı

Salihli Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmesi için açılan ücretsiz yaz spor okullarından voleybol branşı çalışmalarına başladı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:27
Yaz spor okulları kapısını açtı

Salihli Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmesi için açılan ücretsiz yaz spor okullarından voleybol branşı çalışmalarına başladı.


Salihli Belediyesi, Salihli Belediyespor ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2019 Yaz Spor Okullarının voleybol branşı açılışı Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilirken törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Bu güzel yavrularımızın yoğun bir eğitim sezonu sonrasındaki tatillerinin verimli bir şekilde geçmesi için 8 branşta ücretsiz yaz spor okullarını düzenledik. Bugün yaz spor okullarımıza voleybol branşı ile başlıyoruz. Yaz Spor Okullarımızın açılmasında emeği geçen Belediyespor Kulübümüze, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya teşekkür ediyorum. Salihli Belediyespor’umuzun alt yapısını bu kurslarımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımız ile oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.


Karaoğlu, yaz spor okullarının Ağustos ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.


Açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediyespor Kulüp Başkanı Rasim Paşa ve yönetimi, antrenörler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    1. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    2. Göztepe’nin kalesi emin ellerde
    3. LGS’de başarılı öğrencilere Vali..
    4. Gençler Osmanlıca Öğreniyor
    5. Melikgazi personeline İş Sağlığı ve..
    6. Son 12 aylık dış ticaret açığında 15..
    7. Kayserili Bisikletçiler tarih yazdı
    8. Kadın Kooperatifleri Festivali devam..
    9. Çikolata hırsızları yakalandı
    10. Dünyanın ilk tıp fakültesinde ‘Sağlık..
    11. Kocasinan’da Siyez Buğdaylar Hasada..
    12. İmar barışı en fazla Beyoğlu ve..
    13. Alman doktorların felç ettiği hastayı..
    14. BM Genel Sekreteri Guterres’den G20..
    15. Enjeksiyon makinesinden sızan dumandan..
    16. Erdoğan yokken aslan kesilen Macron,..
    17. Kurban kestikten sonra çocuğun alnına..
    18. Trabzonspor’un kamp programı belli oldu
    19. Araklı’daki selde zarar gören okul..
    20. El Zein ailesinden Mehmet Eymür’ün..
    21. Aydın’da Change oto operasyonu
    22. Hakkarili güreşçiler milli takımın..
    23. Putin ve Trump G20'de bir araya geldi
    24. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    25. İmar Barışı’nda son 3 gün! Süre..
    26. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    27. Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı..
    28. Mavi Konak kurtarıldı
    29. Müzelerde ders dönemi başlıyor
    30. Hakkari'deki çatışma
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!