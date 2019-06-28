Yaz Spor okulları açılıyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak.

Yaz Spor Okulları 29 Haziran Cumartesi günü saat 11.00’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda açılış töreni ile başlayacak. 8-18 yaş arası öğrenciler ve engelli öğrencilere ücretsiz eğitim verecek olan Yaz Spor Okulları gençlerimizin yaz tatillerini en iyi ve en sağlıklı şekilde geçirmesini hedefliyor.‘Yaz Spor’la Güzel’ sloganı ile açılan yaz spor okullarında Atıcılık, Avcılık, Cimnastik, Karate, Tenis, Atletizm, Güreş, Kick Boks, Voleybol, Badminton, Halter, Kürek, Yüzme, Basketbol, Hentbol, Masa Tenisi, Triatlon, Bisiklet, Judo, Taekwondo, Eskrim, Boks, Kano, Wushu ve Futbol dallarında yaz boyunca eğitim verilecek.

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