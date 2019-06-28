0553 313 94 23

Yaz Spor okulları açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak.

28 Haziran 2019 Cuma 18:10
Yaz Spor okulları açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak.


Yaz Spor Okulları 29 Haziran Cumartesi günü saat 11.00’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda açılış töreni ile başlayacak. 8-18 yaş arası öğrenciler ve engelli öğrencilere ücretsiz eğitim verecek olan Yaz Spor Okulları gençlerimizin yaz tatillerini en iyi ve en sağlıklı şekilde geçirmesini hedefliyor.‘Yaz Spor’la Güzel’ sloganı ile açılan yaz spor okullarında Atıcılık, Avcılık, Cimnastik, Karate, Tenis, Atletizm, Güreş, Kick Boks, Voleybol, Badminton, Halter, Kürek, Yüzme, Basketbol, Hentbol, Masa Tenisi, Triatlon, Bisiklet, Judo, Taekwondo, Eskrim, Boks, Kano, Wushu ve Futbol dallarında yaz boyunca eğitim verilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gölbaşı’nda gönüllü belediyecilik projesi başladı
    1. Gölbaşı’nda gönüllü belediyecilik..
    2. Ot yangını mahalleyi duman içinde..
    3. Nemrut Yolu tek şerit ile sağlanıyor
    4. Fatih Karagümrük, Uğur Daşdemir ile..
    5. TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
    6. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    7. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    8. Çanakkale için sağanak uyarısı
    9. Trabzonspor borçlarını yapılandırdı
    10. Evin Demirhan'dan bronz madalya
    11. Şehit Piyade Er Kadir Yıldırım son..
    12. Türkiye Bankalar Birliği:"Kulüplerin..
    13. Karadeniz'deki gazeteciler Bayburt'ta..
    14. 70 yaşındaki kadın, tartıştığı kızına..
    15. Türkiye Bankalar Birliği:..
    16. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den..
    17. "Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği"..
    18. Türkiye Bankalar Birliği:..
    19. Almanya kavrulmaya devam ediyor
    20. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    21. Japonya'da hükümet cüzzam hastalarının..
    22. Yavuz Erkut kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    23. Türkiye Bankalar Birliği:..
    24. Sancaktepe’de pompalı tüfekle..
    25. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    26. Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? Mehmet..
    27. Güdül’ün Çağa köyüne bilgi köprüsü
    28. Ekrem İmamoğlu ilk atamalarını yaptı
    29. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    30. İsrail askerleri Gazze sınırında 21..
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor