Yaz sofralarını şenlendirecek ferah bir tarif: Karpuz salatası
“Karpuzun da salatası mı olur?” demeyin. Bu leziz tarif sevdiklerinizin damaklarını kesinlikle çatlatacak…09 Haziran 2019 Pazar 10:00
Yaz aylarında hem hafif hem de ferahlatıcı bir şeyler arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Buz gibi karpuz ve peynirin karışımıyla sofralarınız kesinlikle şenlenecek.
Naneli karpuz salatası
Malzemeler
- 8 dilim karpuz
- Yarım limon
- Lor peyniri
- Taze nane yaprağı
- Yabanmersini ya da siyah üzüm
Karpuzları küpler halinde kesin ve çekirdeklerini temizleyin.
Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Tabağın üzerini taze nane yapraklarıyla süsleyin.
Arzu ederseniz salatanıza zeytinyağı da ilave edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
Yaz mevsiminin vazgeçilmez ikilisi; karpuz-peynir göründüğü kadar masum mu?
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