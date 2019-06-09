Yaz sofralarını şenlendirecek ferah bir tarif: Karpuz salatası “Karpuzun da salatası mı olur?” demeyin. Bu leziz tarif sevdiklerinizin damaklarını kesinlikle çatlatacak…

Yaz aylarında hem hafif hem de ferahlatıcı bir şeyler arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Buz gibi karpuz ve peynirin karışımıyla sofralarınız kesinlikle şenlenecek. Naneli karpuz salatası Malzemeler 8 dilim karpuz

Yarım limon

Lor peyniri

Taze nane yaprağı

Yabanmersini ya da siyah üzüm Karpuzları küpler halinde kesin ve çekirdeklerini temizleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Tabağın üzerini taze nane yapraklarıyla süsleyin. Arzu ederseniz salatanıza zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun. Yaz mevsiminin vazgeçilmez ikilisi; karpuz-peynir göründüğü kadar masum mu? Karpuz tükettiğinizde işte, vücudunuzda bunlar oluyor!

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