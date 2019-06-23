Yaz sıcaklarıyla baş etmenin en kolay yolu: Şalgamlı ayran

İçinizi ferahlatmak için gazlı, şekerli ürünlerden uzak durmak en iyisi. Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan ayranı böylesi günlerde biraz farklılaştırarak tüketmek daha iyi bir seçenek olabilir. Yine Anadolu'nun vazgeçilmez ürünlerinden biri olan şalgam ile ayranı birleştirerek şahane bir içecek hazırlayabilirsiniz. Bu lezzetli tarif ile gereksiz kalorilerden de uzak durmuş olursunuz.

Şalgamlı ayran

Malzemeler:

2,5 su bardağı şalgam suyu

10 yemek kaşığı yoğurt

Öncelikle derince bir kasenin içerisinde çırpma teli yardımıyla yoğurdu güzelce karıştırın.

Ardından yavaş yavaş kasenin içerisine şalgamı boşaltın.

Yoğurt ve şalgam güzelce karıştıktan sonra ayranı sürahiye alabilirsiniz.

Arzu ederseniz ayranı taze nane yaprakları ve buz küpleriyle ikram edebilirsiniz.