Yaz sıcaklarında yenilebilecek en güzel tatlı: Gül reçeli Evinizde son derece basit bir yöntemle hazırlayacağınız gül reçeli bütün ailenizin en sevdiği tatlı olacak türden.

Gül sağlık açısından son derece faydalı bir çiçektir. Yenilebilir çiçekler arasında yer alan gül dinimizde önemli bir yere sahiptir. Bu besleyici çiçeği reçel olarak pişirip, tüm ailenizle keyifle yiyebilirsiniz. Gülün faydaları nelerdir? Gül suyu cilt sorunlarının tedavisinde son derece faydalıdır.

Gül çayı ile boğaz ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

Antioksidan özelliği taşıyan güller, cildinizin yıllara meydan okumasına yardım eder.

Gül suyu ile ciltteki yanık ve kesik izlerinden kurtulabilirsiniz.

Gül iyi bir sakinleştiricidir.

Migren ataklarından kurtulmak için gül suyu, gül yağı veya gül çayını tercih edebilirsiniz. Gül reçeli nasıl hazırlanır? Malzemeler: 200 gram kırmızı ya da pembe gül yaprağı (Yaprakların rengi reçelinizin alacağı görünümü doğrudan etkiler.)

Yarım adet limonun suyu

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su Gül yapraklarını düzgünce ayıklayın. Yaprakların dibindeki beyaz kısımları kesmeniz son derece önemli. Ayıkladığınız yaprakları güzelce yıkayın. Tencerenin içerisine gül yapraklarını alın. Yaprakların üzerine şekeri ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp, en az 8 saat bekletin. Sekiz saatin ardından yapraklar, suyunu bırakmış olacaktır. Tencereye iki su bardağı su ekleyip, ocağa alın. Reçel kaynamaya başlayınca içerisine yarım limonu sıkın. Limon sıktıktan sonra reçeli yaklaşık 20 dakika daha pişirin. Ocaktan indirdiğiniz reçeli karıştırarak soğutmaya çalışın. Ilınan reçelleri kavanozlara bölüştürebilirsiniz. Afiyet olsun. Not: Gül reçeliyle dondurma ve sütlü tatlılarınızı süsleyebilirsiniz.

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