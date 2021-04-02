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Yaşam Yaz lastiğine ne zaman takılabilecek?
Yaşam

Yaz lastiğine ne zaman takılabilecek?

Ticari araçlarda 1 Aralık 2020 itibarıyla başlayan kış lastiği takma zorunluluğunun ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitecek? Yaz lastiği ne zaman geçilecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 23:36:00 -
Yaz lastiğine ne zaman takılabilecek?

MASFED Başkanı Erkoç, sürüleri uyararak araçlarda "yaz lastiğine" geçilmesi gerektiğini açıkladı. Erkoç açıklamasında, "Yaz mevsiminde kış lastiği hızlı aşınır ve çabuk yıpranır, aynı zamanda lastiğin ömrünü de kısaltır" dedi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ticari araçlarda 1 Aralık 2020 itibarıyla başlayan kış lastiği takma zorunluluğunun dün sona erdiğini belirterek, "Nisan ayı itibarıyla havalar ısınmaya başladığı için yaz lastiği dediğimiz geleneksel lastik kullanımına geçmek gerekiyor. Çünkü yaz döneminde, kış lastiği kullanımı da aynı risklere yol açabiliyor." dedi.

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