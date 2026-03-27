İstanbul trafiğinde bir ilk! Nokta atışı tespit edildi!
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul trafiğinde bir ilk! Nokta atışı tespit edildi!

İstanbul'da 5G destekli akıllı yol hizmeti devreye girdi. Hizmet sayesinde sürücüler trafikteki anlık değişimlerden hızlı şekilde haberdar oluyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ işbirliğinde hayata geçirilen Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi, ilk kez İstanbul'da Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta uygulanmaya başlandı. Tamamen yerli ve milli ARGE çalışması olarak öne çıkan, 5G ve fiber altyapısı kurulumları tamamlanan projeyle, yoldaki trafik güvenliğinin ve yol konforunun en üst düzeye çıkarılması ve seyahat süresinde önemli oranda düşüş yaşanması hedefleniyor.

YAPAY ZEKA VE SENSÖRLERLE ANLIK TEHLİKE AVI Yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumlar, sistem tarafından anlık tespit edilecek ve yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, meteorolojik bilgi sistemleri ve değişken mesaj işaretleri de devreye girecek. Bu sayede vatandaşların güvenliği artırılacak, yol ağı daha etkin ve verimli kullanılacak, yollardaki gereksiz beklemeler en aza inecek.

ARAÇLAR VE ALTYAPI AKILLICA HABERLEŞİYOR Projenin test uygulamasının başlaması dolayısıyla KGM 1. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internetin ve otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı bu dönemde, ulaşımın artık sadece yol ile araçtan ibaret olmadığını ve araçların birbirleriyle, altyapıyla ve her şeyle akıllıca haberleştiği bir ekosistem haline geldiğini söyledi. Uraloğlu, KAUS projesinin de araçlar ile altyapı unsurları arasında kablosuz haberleşme yoluyla karşılıklı veri paylaşımını mümkün kılan ileri teknoloji sistemler bütünü olarak bu ihtiyacı karşıladığını bildirdi.

AKILLI ULAŞIM VİZYONUNUN MİHENK TAŞI VE BEYNİ Projenin sürücülere ve yol güvenliğine yönelik faydalarına işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sistemle sürücülerimize yol, trafik ve çevre şartlarına ilişkin anlık ve konuma duyarlı bilgiler ulaştırıyoruz. Böylece seyahati daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve çevre dostu hale getiriyoruz.

Bugün, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergahta, Türkiye'de Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin gerçek trafik koşullarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneğini devreye alıyoruz.

Bu, sadece bir pilot proje değil, ülkemizin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun mihenk taşı, beyni ve geleceğe uzanan yol haritasıdır. Burada atılan her adım, Türkiye'nin akıllı ulaşım altyapısının temelini güçlendirecek ve yarınlara ışık tutacaktır.

Uraloğlu projenin ikinci faz uygulamasının Ankara'da yapılacağını kaydetti.

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!
Siyaset

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı. Rüşvet ve ihaleye fesat iddialarıyla hakkınd..
CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’
Gündem

CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Otel odasında mali şube baskın yaparken, Yalım’ın 21..
Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı
Dünya

Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı

İsrail'i sahiplenerek İran'a savaş açan ABD Başkanı Donald Trump, aldığı kararı dünyaya duyurdu.
Dünya bu palavrayla çalkalanıyor! Trump'ın füze hesabı alay konusu oldu!
Gündem

Dünya bu palavrayla çalkalanıyor! Trump'ın füze hesabı alay konusu oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, "İran benimle anlaşma yapmak için yalvarıyor" diyerek yeni bir skandala imza attı. İran’ın füze kapasitesinin nere..
Karadeniz'de Türk tankerine sinsi saldırı: 27 mürettebat dehşeti yaşadı!
Gündem

Karadeniz'de Türk tankerine sinsi saldırı: 27 mürettebat dehşeti yaşadı!

Karadeniz'in huzuruna kasteden karanlık odaklar, İstanbul Boğazı girişinde Türk işletenli ham petrol tankerini hedef aldı. "ALTURA" isimli d..
İran'da seferberlik ilanı! 12 yaşındaki çocuklar bile vatan savunmasına çağrıldı!
Gündem

İran'da seferberlik ilanı! 12 yaşındaki çocuklar bile vatan savunmasına çağrıldı!

Siyonist işgalcilerin ve Büyük Şeytan ABD’nin alçakça saldırıları karşısında İran, topyekun direniş için düğmeye bastı. Tahran’da başlatıla..
