Tahran'dan Washington'a diplomatik yanıt: "Şartlarımız net"

İranlı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, ABD’nin sunduğu taslağın tarafsız bir çözüm sunmaktan ziyade, yalnızca ABD ve bölgedeki müttefiki İsrail’in çıkarlarını gözettiği savunuldu. Mevcut şartlar altında somut ve gerçekçi bir görüşme planının bulunmadığını belirten Tahran, kalıcı bir uzlaşı için öncelikle sahadaki askeri hareketliliğin durması gerektiğini kaydetti.

Müzakere masası için 4 temel şart

İran tarafı, diplomatik kanallar aracılığıyla iletilen resmi cevapta şu taleplerin altını çizdi:

Saldırıların Durdurulması: Ülke topraklarına ve varlıklarına yönelik askeri operasyonların derhal son bulması.

Hürmüz Boğazı Egemenliği: Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin uluslararası düzeyde resmen tanınması.

Savaş Tazminatı: Yaşanan çatışmalar ve saldırılar sonucu oluşan zararların tazmin edilmesi.

Objektif Koşullar: Görüşmelerin karşılıklı saygı ve gerçekçi bir zemin üzerinde yürütülmesi.

Ankara ve İslamabad devrede

Mevcut tıkanıklığın aşılması için bölge aktörlerinin de yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. İran yönetimi, TÜRKİYE ve PAKİSTAN’ın ABD ile İran arasında ortak bir zemin oluşturulması noktasında yapıcı bir rol üstlendiğini ve yardımcı olduklarını ifade etti.

Bölgesel istikrar için arabuluculuk faaliyetleri yürüten bu iki ülkenin çabalarına rağmen, İran tarafı Washington’dan gelecek bir sonraki adımın "gerçekçi" olması gerektiği konusundaki kararlılığını koruyor.