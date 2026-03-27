Dikkat çeken değişim: Çocuklarda Erken Ekran Bağımlılığı alarm veriyor! Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor

Oyunların yerini pasif ekran tüketiminin almasının uzun vadede zihinsel gelişimi olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ekran, çocuklara duygularını yönetmeyi öğretmek yerine onları geçici olarak bastırıyor. Bu durum, ilerleyen yaşlarda duygusal dayanıklılığın zayıflamasına yol açabiliyor. Dijital çağın vazgeçilmez araçları olan telefon, tablet ve televizyonlar, çocukların gelişiminde ciddi riskler barındırıyor. Uzman Klinik Psikolog Mehmet Ruhi Günan, erken yaşta ekranla tanışan çocukların “erken bağımlılık” sürecine sürüklendiğine dikkat çekerek aileleri uyardı. Çocukların ekran karşısında sakinleşmesi, aslında beynin ödül sistemiyle ilişkili. Hızlı ve renkli içerikler, beyinde “haz hormonu” olarak bilinen dopamin salgısını artırıyor. Bu durum zamanla çocukta ekran olmadan huzursuzluk, öfke ve sıkılma gibi tepkilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Uzmanlara göre bu süreç, bağımlılığın ilk adımı olarak değerlendiriliyor.