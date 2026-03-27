Dikkat çeken değişim: Çocuklarda Erken Ekran Bağımlılığı alarm veriyor! Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor
Dikkat çeken değişim: Çocuklarda Erken Ekran Bağımlılığı alarm veriyor! Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor

Pasif ekran tüketimi giderek yaygınlaşıyor! Vakalar artmaya başladı tüm yaş grupları için...

Oyunların yerini pasif ekran tüketiminin almasının uzun vadede zihinsel gelişimi olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ekran, çocuklara duygularını yönetmeyi öğretmek yerine onları geçici olarak bastırıyor. Bu durum, ilerleyen yaşlarda duygusal dayanıklılığın zayıflamasına yol açabiliyor. Dijital çağın vazgeçilmez araçları olan telefon, tablet ve televizyonlar, çocukların gelişiminde ciddi riskler barındırıyor. Uzman Klinik Psikolog Mehmet Ruhi Günan, erken yaşta ekranla tanışan çocukların “erken bağımlılık” sürecine sürüklendiğine dikkat çekerek aileleri uyardı. Çocukların ekran karşısında sakinleşmesi, aslında beynin ödül sistemiyle ilişkili. Hızlı ve renkli içerikler, beyinde “haz hormonu” olarak bilinen dopamin salgısını artırıyor. Bu durum zamanla çocukta ekran olmadan huzursuzluk, öfke ve sıkılma gibi tepkilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Uzmanlara göre bu süreç, bağımlılığın ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Ekranlar tek yönlü iletişim sunarken, çocukların ihtiyaç duyduğu şey yüz yüze etkileşim. Göz teması, mimik ve karşılıklı konuşma eksikliği, dil gelişimini yavaşlatıyor. Araştırmalar, yoğun ekran maruziyetinin kelime dağarcığını sınırladığını ortaya koyuyor. Hızlı akan içeriklere alışan çocuklar, gerçek hayattaki daha yavaş akışa uyum sağlamakta zorlanıyor. Bu durum özellikle okul çağında dikkat eksikliği ve odaklanma sorunları olarak kendini gösteriyor. Ekran, çocuklara hazır bir dünya sunarken, onların kendi dünyalarını kurma becerisini köreltiyor.

Uzmanlar, yaratıcı oyunların yerini pasif ekran tüketiminin almasının uzun vadede zihinsel gelişimi olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ekran, çocuklara duygularını yönetmeyi öğretmek yerine onları geçici olarak bastırıyor. Bu durum, ilerleyen yaşlarda duygusal dayanıklılığın zayıflamasına yol açabiliyor. Uzmanlar, çocukların sağlıklı gelişimi için ekran kullanımına sınır getirilmesi gerektiğini vurguluyor:

Uzmanlar, çocukların sağlıklı gelişimi için ekran kullanımına sınır getirilmesi gerektiğini vurguluyor: 2 yaş altı çocuklar ekranla tanıştırılmamalı Daha büyük çocuklarda günlük süre 1 saatle sınırlandırılmalı Ekran karşısında yalnız bırakılmamalı Yemek masası ve yatak odası “ekransız alan” olmalı Aileler çocuklarına rol model olmalı Çocukların gerçek dünyayla bağ kurabilmesi için ekranın hayat içindeki yerinin doğru belirlenmesi gerekiyor. Uzmanlara göre erken önlem alınmadığında, ekran alışkanlığı ilerleyen yıllarda daha derin psikolojik ve sosyal sorunlara dönüşebiliyor. (Doktortakvimi)

Yerlikaya'dan uzun süre sonra zehir zemberek açıklama
Gündem

Yerlikaya'dan uzun süre sonra zehir zemberek açıklama

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a imarda yeşil alan olan bir bölgeyi bir kişi için ticari alan olarak göstermes..
Ekrem İmamoğlu: Ben basiretsiz bir suç örgütü lideriyim!
Gündem

Ekrem İmamoğlu: Ben basiretsiz bir suç örgütü lideriyim!

‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında duruşmanın 11. oturumunda Ekrem İmamoğlu, görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet..
Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Dünya

Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'

ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr, DTP aşılarının (Difteri Tetanoz Boğmaca) Afrika'da özellikle kız çocuklarını öldürdüğünü açıkladı. ..
Park halindeki Tesla çıldırdı: Otoparkı savaş alanına çevirdi
Gündem

Park halindeki Tesla çıldırdı: Otoparkı savaş alanına çevirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın park alanında durduk yerde kontrolden çıkan Tesla marka elektrikli otomobil, otoparkı savaş alanı..
İran'da seferberlik ilanı! 12 yaşındaki çocuklar bile vatan savunmasına çağrıldı!
Gündem

İran'da seferberlik ilanı! 12 yaşındaki çocuklar bile vatan savunmasına çağrıldı!

Siyonist işgalcilerin ve Büyük Şeytan ABD’nin alçakça saldırıları karşısında İran, topyekun direniş için düğmeye bastı. Tahran’da başlatıla..
İmamoğlu davasında şoke eden savunma! "Yüzde 10 alacağız" mesajına "dalga geçiyorduk" dedi!
Gündem

İmamoğlu davasında şoke eden savunma! "Yüzde 10 alacağız" mesajına "dalga geçiyorduk" dedi!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini sarsan "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında, kirli pazarlıklar bir bir ..
