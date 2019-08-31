0553 313 94 23

Yaz Kursu Öğrencilerinin Müzik Dinletisi Büyük Beğeni Topladı

Develi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği yaz müzik kursu kapsamında eğitim alan öğrencilerin Cumhuriyet Meydanında yaptıkları müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:46
Yaz Kursu Öğrencilerinin Müzik Dinletisi Büyük Beğeni Topladı

Develi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği yaz müzik kursu kapsamında eğitim alan öğrencilerin Cumhuriyet Meydanında yaptıkları müzik dinletisi büyük beğeni topladı.


Bağlama, gitar ve keman kursları öğrencilerinin yeteneklerini sergilediği programa meclis üyeleri ile birlikte katılan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “İki ay gibi kısa bir sürede böylesi güzel bir konser düzenleyecek kadar yetenek kazanmış gençlerimizi görmek çok gurur verici. Bu protokolü imzalamak ve böylesi bir organizasyonu desteklemekle ne kadar hayırlı bir iş yaptığımızı bir kere daha görüş olduk. Bağlama, gitar ve keman kurslarında toplam 150 yavrumuz eğitim gördü. İnşallah gerek eğitim-öğretim sezonu içerisinde gerekse yaz kurslarında sizlerin talepleri doğrultusunda bu kurslarımızı devam ettireceğiz. Bu başarıda emeği geçen hocalarımızı, velilerimizi ve bu yavrularımızı tebrik ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:46
  1. sergi
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
    1. Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2..
    2. Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 19..
    3. TYB İstanbul’da Iraklı sanatçıdan..
    4. MHP'den CHP'ye çok sert tepki:..
    5. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    6. Afganistan'da bir ABD askeri öldü
    7. 'Urartu Müzesi'nde hedef 1,5 milyon..
    8. Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs..
    9. İSO'dan son doğal gaz zamlarına..
    10. Hong Kong polisinden göstericilere..
    11. Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili..
    12. Büyükşehir’den 30 Ağustos’a özel Zafer..
    13. ’Okul ihtiyaçlarınızı yerel..
    14. Türkiye'den sonra KKTC de harekete..
    15. Başkan Sabırlı’dan Hicri yıl ve..
    16. Hayme Ana 'kuruluşun beşiği'nde..
    17. Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, terörle..
    18. İşten çıkarılan İBB çalışanlarının..
    19. Testleri sıfır hata ile geçti! THY'nin..
    20. Zafer için Uludağ’a yürüdüler
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı