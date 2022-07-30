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Gündem Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine çok önemli uyarı
Gündem

Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine çok önemli uyarı

Aydın İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 12:25:00 -
Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine çok önemli uyarı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri' çerçevesinde Aydın Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı Yavuz Sultan Selim Camii'nde, Yaz Kur'an Kursu'na devam eden öğrencilere yönelik 'Teknoloji ve Tütün Bağımlılığı' konulu seminer düzenlendi.

Semineri, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü ve İl Vaizi Cihat Selen gerçekleştirirken, il koordinatörlerinden Gülaç Gider de hazır bulundu.

Seminerde, çağımızın en büyük problemlerinden teknoloji ve tütün bağımlılığının insanlara olan maddi ve manevi zararları, bağımlılığa giden süreç ve bağımlılıktan korunmak için yapılması gerekenler gibi önemli başlıklara değinildi.

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