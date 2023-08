Yaz Kur'an kurslarında hediyeli kapanış

Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 binden fazla öğrencinin katıldığı yaz Kur'an kursları, öğrencilere dağıtılan hediyelerle sona erdi.

Erdemli İlçe Müftülüğü tarafından yayla köylerinde açılan yatılı ve camilerde açılan yaz Kur'an kursları bu yıl da büyük ilgi gördü. 2 bini yatılı olmak üzere, camilerle birlikte kurslara toplamda 12 binden fazla öğrenci katıldı. Kurslarda öğrencilere itikat, ibadet, ahlak ve siyer gibi temel dini bilgiler verildi. Vatan, millet ve bayrak sevgisi gibi milli değerler anlatıldı. Kurs sonunda gerçekleştirilen kapanış etkinliğinde ise şiir ve ilahiler okundu, dualar edildi. Öğrenciler öğrendiklerini aileleriyle paylaştı. Etkinlik sonunda başarılı öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, "Çocuklarımız bu yaz döneminde dinini, ahlakı öğrenmesi, vatana, millete faydalı bir insan yetişmesi için burada değerli hocalarımızın katkılarıyla iyi birey olma yolunda büyük bir yol kat ediyorlar. Gerekli bilgileri alıyorlar. Ben şunu ifade etmek istiyorum, tabi iyi bir insan olmak her şeyden daha önemli bence" dedi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli Müftüsü Hasan Küçük de, "2 bin civarında öğrencimizle yayla yatılı kurslarımızda dolu dolu 2 ay geçirdik. Çocuklarımız kurslarda hem yaz aylarını değerlendirdiler, hem temel dini bilgilerle ilgili inanç esasları, ibadet, ahlakla ilgili, sevgili Peygamberimizin güzel ahlakıyla ilgili güzel bilgiler edindiler. Yazın hem eğlendiler, hem öğrendiler" diye konuştu.



"Çocuklarımızın her biri iyilik temsilcisi"



Çocukların kurslarda çok önemli bilgiler edindiklerini dile getiren Küçük, "Eğitim vermemizin temel gayesi, yavrularımızın her birinin birer iyilik temsilcisi olmaları. Onlar bu yaz hem zihinlerine, hem kalplerine, gönüllerine bedenleriyle birlikte iyilik biriktirdiler. Hayatları boyunca bu edindikleri, biriktirdikleri iyilikleri devam ettirecekler. Son nefeslerine kadar vatanımıza, milletimize, anne-babalarına, insanlık alemine her biri birer hayırlı evlat olacak" ifadelerini kullandı.

Kursların bu yıl büyük ilgi gördüğünü de aktaran Küçük, "Hemen hemen her yayla köyümüzde bir Kur'an kursumuz var. Yayla döneminde 25 yatılı Kur'an kursumuzda faaliyet gösteriyoruz. 2 bin civarında öğrencimize yatılı olarak hizmet verdik. Camilerimizde de 6 hafta boyunca 10 binin üzerinde öğrencimize hizmet vermiş olduk" şeklinde konuştu.

Başarılı öğrenciler etkinlik sonunda bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken, hediyelerini ise Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Mersin İl Müftüsü Aydın Yılman ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun elinden aldı.