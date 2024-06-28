Yaz Kur’an Kursları 1 Temmuz’da başlıyor

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla başlayacak “Yaz Kur’an Kursları”nın açılışını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Samsun’dan yapacak.

Bu yıl gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim, 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Çocuklarımızı, Kur’an ile buluşturmalı, Peygamber Efendimiz ile tanıştırmalıyız. Kur’an kurslarında çocuklarımız, öğrenirken eğlenecek, eğlenirken öğrenecek. Yüce dinimiz İslam’ın inanç esaslarını, temel dini bilgileri, ibadetleri, ahlaki değerleri, neşeli ve eğlenceli bir kurs atmosferinde öğrenecekler” dedi.

Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği kurslar, yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat eğitimi sunuyor. Kurslara kayıtlar 10 Haziran’da başlarken, 08 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Gençlerin ortam öğrenmesine imkân hazırlayan Yatılı Yaz Kur’an Kursları ise dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanacak. Birinci dönem; 01 Temmuz-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında; ikinci dönem 29 Temmuz-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler alanında, öğrenme düzeylerine ve gelişim evrelerine uygun olarak temel düzeyde bilgi, bilinç ve beceri kazanmaları hedeflenen programla aynı zamanda sosyal, kültürel faaliyetler ve sportif etkinliklerle desteklenecek.

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