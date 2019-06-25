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Yaz-kış damakları şenlendiren bir lezzet: Etsiz çiğ köfte

Tüm aileniz bu tarife hayran kalacak. İşte, ev yapımı etsiz çiğ köfte tarifi…

25 Haziran 2019 Salı 09:12
Yaz-kış damakları şenlendiren bir lezzet: Etsiz çiğ köfte

Çiğ köfteyi sevmeyen yoktur sanırım. Özellikle etsiz hazırlanan çiğ köfte hem lezzeti hem de düşük kalorisiyle son yıllarda bir hayli popüler oldu. Birçok diyet listesinde de yer alan çiğ köfte ayrıca uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Çiğ köftenizi sürekli olarak hazır alıyorsanız; size şahane bir önerimizi var. Bu tarifi yapmaya başladıktan sonra bir daha kesinlikle dışardan çiğ köfte almayacaksınız.

Ev yapımı çiğ köfte tarifi

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • 2,5 su bardağı ince bulgur
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 4 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 adet soğan
  • 1 adet limonun suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı isot
  • 3 yemek kaşığı toz kırmızı biber
  • Nane
  • Maydanoz 

Öncelikle bulguru derince bir kaseye alın.

Bulgurun içine sıcak suyu dökün.

Bulgurların suyu çekip, şişmesini bekleyin.

Bir adet soğanı rendeleyip, tülbentle suyunu sıkın.

Tüm malzemeleri mutfak robotunuza alın.

Bir süre mutfak robotundan geçirdiğiniz karışımı bir kabın içerisine alın.

Karışıma maydanoz ve nane ilave edin.

Çiğ köfteyi güzelce yoğurup şekillendirin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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