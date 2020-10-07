Yaz gündönümü güneş ışıklarının] Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği ana denmektedir. Kuzey yarıkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarıkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

Kuzey Yarım Kürede Yaz Gün Dönümü olarak kabul edilen en uzun gün olan yaz gündönümü Yılın en uzun gündüz, en kısa gecesinin yaşandığı tarihtir.

Yaz gündönümü olarak ifade edilen 21 Haziran tarihinde yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi yaşanmaktadır. Bu tarihten itibaren geceler uzamaya, gündüzler kısalmaya başlar. Kuzey Yarımküre’de yaz mevsimi, Güney Yarımküre’de kış mevsimi başlangıcıdır.

Güneş ışınları Kuzey Yarımküre’ye en dik, Güney Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.

Dünya’nın en sıcak yerleri, üzerinden Yengeç Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımlarıdır.

Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü), Güney Yarımküre’de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Kuzey Kutup Kuşağı aydınlık, Güney Kutup Kuşağı karanlık daire içindedir.

En uzun gündüz ve en kısa gündüz hangi illerde olmaktadır?

En uzun gündüz ve en kısa gündüzün hangi illerde olduğu merak edilen bir konudur. Gündüz süresi kuzeye gidildikçe uzar. Bu sebeple, ülkemizde en uzun gündüz Sinop’ta, en kısa gündüz Hatay’da yaşanır.