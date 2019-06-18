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Yaz geldi valize rağbet arttı

Sık sık seyahate çıkanların tercih ettiği valizler yaz mevsimiyle birlikte farklı modelleriyle vitrinlerde yerini almaya başladı.

18 Haziran 2019 Salı 11:19
Yaz geldi valize rağbet arttı

Yolcu trafiğinin günden güne arttığı ülkemizde yolcu beraberinde taşınan valizlere olan talep de artıyor. Sık sık seyahate çıkanların tercih ettiği valizler yaz mevsimiyle birlikte farklı modelleriyle vitrinlerde yerini almaya başladı. Ulaşım araçlarının çeşitlenmesi ve vatandaşlara konforlu seyahat imkânlarının sunulması valiz üretimine de yansıyor. Türkiye’de 200 milyon dolara dayanan valiz pazarının öncü firmaları, markalı ürünlere olan talepten memnun görünüyor. Önümüzdeki yıllarda 400 milyon dolara ulaşması beklenen valiz pazarında iş yapanların merkezi konumundaki İstanbul’da ise her ebat ve kalitede valiz satın almak mümkün. İstanbul’da Valiz alım satımı İstanbul Mercan ve Gedikpaşa’da yoğunlaşıyor. Fiyatlar ise 100-150 liradan başlıyor. Lüks valizlerin fiyatı ise 3 bin lirayı buluyor.

Marka ve model belirleyici

Valiz üreticisi Samsonite’in Türkiye Genel Müdürü Cenk Pınar, ürün tercihinde marka ve modelin de belirleyici olduğunu kaydederek, “Tüketiciler valizlerin statülerine katkısını da önemsiyor. Bu eğilim devam edecek gibi görünüyor. Onun için şu aşamada valiz takip sisteminden bluetooth şarj ünitelerine kadar bir seyahat severin ihtiyaç duyulabileceği her detay düşünülüyor” dedi.

Lüks ürünler revaçta

N11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak da lüks valiz satışlarının arttığını dile getirdi. Koçak, bu tür ürünlerin hem hammaddeleri hem de markalarıyla ön plana çıktıklarını vurguladı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:19
  1. valizler
  2. Ulaşım araçları
  3. İstanbul Mercan ve Gedikpaşa
  4. Lüks valizler
  5. Valiz üreticisi Samsonite
  6. Samsonite’in Türkiye Genel Müdürü Cenk Pınar
  7. N11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak

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