  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yaz geldi, asfalt yola serildi

Talas Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yol yapım ve asfalt çalışmalarına hız verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:36:02 -
Yaz geldi, asfalt yola serildi

Talas Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yol yapım ve asfalt çalışmalarına hız verdi.


İlçe genelinde hemen her noktada faaliyetlerini sürdüren Talas Belediyesi yol ve asfalt ekipleri bir yandan mevcut yollarda iyileştirmeler yaparken bir yandan da kırsal bölgelerde yeni yollar açıyor.


Talas merkezde Atatürk Bulvarı’nın yanı sıra Dut Kavşağı ve bağlı yollarda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalara katılarak yetkililerden bilgiler alan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, asfalt sezonunu açtıklarını ve ilçe genelindeki birçok yolda asfalt yenileme çalışması yapacaklarını söyledi.


Öte yandan kırsal mahallelerde de yol yapım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Talas’ın birçok kırsal mahallesinde temizlik, reglaj ve kot düzenleme işlemlerinin ardından asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı