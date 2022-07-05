Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları başladı

Yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında Sakarya genelinde öğrencilerin talepleri doğrultusunda 8.sınıflar için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden; 12. sınıflar ve mezun öğrenciler için ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık derslerinden kurslar açıldı.

4 Temmuz Pazartesi günü başlayan DYK Kurslarını ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek kurslara katılan öğrencilere başarılar diledi.

Erenler Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulundaki Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursu ziyaretinde öğrencilerle sohbet eden İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına büyük katkı sağladığını belirterek, yaz tatili boyunca da öğrencilere Bakanlığın tarafından böyle bir imkân tanımasının büyük önem taşıdığını söyledi.