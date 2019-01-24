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"Yaz cezamı diyor, gelmiyor"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, yabancı futbolcuların devre arasında ülkelerinden geç dönmelerine ilişkin, "Yabancılar ister istemez geç geliyor. Hemen çağıramıyorsunuz, planlamayı öyle yapamıyorsunuz. Çünkü adam gelmiyor, ceza da versen 'Yaz cezamı.' diyor, gelmiyor." ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:02
"Yaz cezamı diyor, gelmiyor"

Sezonun ikinci yarısına deplasmanda Hatayspor yenilgisiyle başlayan kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardemir Karabükspor, Denizlispor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarının yer aldığı zorlu virajda performansımız çok iyiydi. Ancak ara girdi, devre arası, ister istemez oyunculara izin veriyorsunuz." dedi.

Kırmızı-siyahlı futbolculara 10-12 gün izin verildiğini belirten Sözeri, "Yabancılar ister istemez geç geliyor. Onları hemen çağıramıyorsunuz, planlamayı öyle yapamıyorsunuz. Çünkü adam gelmiyor, ceza da versen 'Yaz cezamı.' diyor, gelmiyor. Bu sorunu bütün takımlar yaşıyor. Çok güzel bir ritim yakalamıştık, o ritmimiz biraz bozuldu. Sadece bizim değil ama bütün takımların. Dolayısıyla 2-3 maç oynadıktan sonra o ritmi yakalayacağımızı ve devam edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonların ikinci yarılarının hep daha zor geçtiğine vurgu yapan Sözeri, "Her takım eksik bölgelerine takviyeler yapıyor. Play-off, düşme kalma, ilk ikiye girme yarışları zorlu oluyor. İlk yarıda oyunculara ne kadar da söylesen telafisi olduğunu düşünüyorlar. Ancak ikinci yarının telafisi yok. Biz de dersimizi aldık, her maçımızı final niteliğinde oynayacağız. Bu işi bir an evvel sonlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

 

- "O şartlar, bu şartlar demeden..."

 

Hatayspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Sözeri, "Büyük avantaj kaçırdık ama liderliğimiz devam ediyor. Bize ders olacak, 'Saha şartları, o şartlar, bu şartlar.' demeden odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra hedefimiz maç kaybetmeden bir an evvel çok çabuk yol alarak bu işi sonlandırmak." diyen Sözeri, şöyle devam etti:

"Rahmetli başkanımızın mezarına giderek bu sözü camia olarak, futbolcular, teknik heyet olarak verdik. Gençlerbirliği takımının hak ettiği yer Süper Lig. Bunun için de bu haftadan itibaren hedef, Altınordu maçını iyi oynayarak iyi mücadele ederek kazanmak ve yolumuza devam etmek."

 

- Ağır zeminler sakatlıklara davetiye

 

Erkan Sözeri, kötü sahaların ve ağır zeminlerin sakatlıklara davetiye çıkardığını belirtti.

Mert Nobre'ye alternatif olması için Bogdan Stancu'yu kadroya dahil ettiklerini dile getiren Sözeri, şunları söyledi:

"Nobre'nin alternatifi yok gibi çünkü Deniz Yılmaz bu hafta olmayacak, yeni sakatlandı. Ahmet İlhan yeniden sakatlandı, yırtık var, 2-3 hafta olmayacak. Engin'in transferi de bunlardan sonra netleşti. Görüyoruz, sahalar ağır, sakatlıklar olmaya başladı. Bu transferlerin olması gerekiyordu. Yaş ortalamasının yüksekliğiyle ilgili sakatlıklar olsaydı ilk yarıdaki 17 maçlık periyotta olurdu. Antrenmanlarla ilgili değil, kötü sahalar, ağır zeminler sakatlıklara davetiye çıkarıyor. Yeni transferlerimiz kişilikleriyle, karakterleriyle ve oyuncu profilleriyle hedefimize çok katkı verecektir."

Altınordu maçını oynayacakları Osmanlı Stadı'nı incelediğini kaydeden Sözeri, "Zemin nispeten düzelmiş." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:02
  1. Karabük
  2. Hatay
  3. Gaziantep
  4. Denizli
  5. Adana
  6. Erkan Sözeri
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  8. Gençlerbirliği
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