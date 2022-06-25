Yaz aylarının kabusu alerji ihmal etmeye gelmiyor! Yazın alerji yapan yiyecekler

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte alerjiler de artış gösterdi. Polenler, çayır ve çimenler, güneş, akarlar, böcekler, besinler… Yaz mevsiminde pek çok faktör alerjileri tetikleyebiliyor. Tüm yaş gruplarında yaygın bir sağlık sorunu olan alerji, çocukluk çağında daha sık görülüyor. Ülkemizde her 3 çocuktan birine ‘alerji’ tanısı konuyor. Peki, çocuklarda yaz alerjilerini tetikleyen durumlar neler? Alerjileri önlemek için ne yapmalı? Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, konuyla ilgili önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

“Çocukları alerjik hastalıklardan korumanın temel prensibi ise onları sorumlu alerjenlerden uzak tutmak” diyen Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, ebeveynlerin yaz alerjisini tetikleyen hatalardan kaçınmalarının son derece önemli olduğuna işaret etti, dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

KAPI VE PENCERELERİ AÇIK TUTMAK

Sabahları 05:00-10:00 saatleri arasında evin kapı ve pencereleri ile seyahat sırasında arabanın camlarını açık tutmak, çocuğu bu saatlerde uzun süreli dışarıya çıkarmak, açık havada yoğun polen olduğu için polene maruziyeti artırıyor. Bu saatlerde evinizin kapı ve pencerelerini açmayın, mümkünse çocuğunuzu sokağa çıkarmayın. Çocuğunuzla dışarıya çıkmanız gerekiyorsa maske, gözlük ve şapka kullanmayı ihmal etmeyin. Arabanın camlarını da kapalı tutun ve polen filtresini çalıştırmayı alışkanlık edinin.

ÇAMAŞIRLARI AÇIK HAVADA KURUTMAK

Polenlerin yoğun olduğu saatlerde çocuğun çamaşırlarını açık havada kurutmak da yapılan önemli hatalardan biri. Bunun nedeni ise polenlerin çamaşırlara yapışarak alerjik reaksiyonlar oluşturabilmeleri. Çamaşırlarınızı polenlerin yoğun olduğu saatlerde evde kurutmaya özen gösterin.

EL, YÜZ VE GÖZLERİ YIKAMAMAK

Gün bitiminde ellerin, yüzün, gözlerin ve burnun yıkanmaması, aynı elbiselerin giyilmeye devam edilmesi de polenlerin vücutta uzun süre kalmalarına neden olabiliyor. Çocuğunuzun mümkünse her gün banyo yapmasını sağlayın ve elbiselerini değiştirin.

YAĞMURDAN HEMEN SONRA DIŞARIYA ÇIKARMAK

Yağmurdan hemen sonra çocuğu açık havaya çıkarmamak gerekiyor. Zira, yağmur sırasında havada polen sayısı azalsa da sonrasında sayısı aniden yükselebiliyor. Bu nedenle çocuğunuzu mümkünse yağmurdan bir saat sonra dışarıya çıkarın. Ayrıca yoğun bir şekilde polenlere maruz kalmasına yol açacağı için yaz aylarında çocuğunuzun yanında çimleri biçmekten kaçının.

BU SAATLERDE GÜNEŞ ALTINDA KALMAK

Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında çocuğun dışarıda olması güneş alerjisine sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bu saatlerde mümkünse dışarıya çıkarmayın, mecbursanız vücudunu kapatan ince ve uzun kollu kıyafetler giydirin. Çocukların güneş ışınlarını kısa bir süre almaları yarar sağladığı için cildine güneş koruyucu ürünü güneşe çıktıktan 15-30 dakika sonra uygulayın. İşlemi her 3 saatte bir tekrarlayın. Deniz veya havuza girdiğinizde bu süreyi dikkate almadan, ürünü çocuğunuzun cildine tekrar yedirin.

RENKLİ, ÇİÇEKLİ KIYAFETLER GİYDİRMEK

Çocuklarda böcek alerjileri özellikle yaz mevsiminde oldukça sık rastlanan bir durum. Böcekler arasında da en sık arılar, sivrisinekler ve karıncalar alerjiye neden oluyorlar. Arı ve diğer böcekleri çekebileceği için çocuğunuza açık havada kısa kollu ve kısa paçalı kıyafetler giydirmeyin. Arıların ilgilerini çekebilecek pembe, sarı ile kırmızı gibi çiçekleri andıran renkte ve çiçekli kıyafetlerden de kaçının. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise kokular olmalı. Çocuğunuza çiçek kokusu yayabilecek krem veya kolonya sürmeyin. Bu hatalar böceklere duyarlı çocuklarda öldürücü olabilecek anafilaksi reaksiyonlarına yol açabiliyor.

POLEN DURUMUNU DİKKATE ALMAMAK

Seyahat sırasında gidilecek yerin polen durumunun öğrenilmemesi de yine kaçınılması gereken önemli hatalardan. Her coğrafi bölgenin kendine özgü bitki çeşitliliği ve polen dağılımının olduğunu unutmayın ve bu nedenle seyahat ederken mutlaka polen durumunu dikkate alın.

EMİN OLUNMAYAN BESİNLERİ TÜKETMEK

Yaz aylarında çocukların duyarlı oldukları besinlerden korunmaları daha zor oluyor. Özellikle, süt ve yumurta duyarlılığı olan çocuklarda dondurma gibi besinlerin tüketilmesi ve otellerde besinlerin birbirine karışması çok sık görülen bir durum. Dolayısıyla çocuğunuz özellikle besin anafilaksisi (ağır alerjik reaksiyon) geçirdiyse yemeklerini mutlaka siz hazırlayın ve emin olmadığınız yiyecekleri ona vermeyin.

Yazın alerji yapan yiyecekler

Yaz aylarında sık yapılan beslenme hatalarına bir göz atalım

İçecekler ; Bitki çayları; bitki çaylarının kullanımında çok dikkatli olmak ve kişinin hastalığı olup olmaması gibi parametreleri değerlendirmek gerekmektedir, örneğin birçok antioksidan maddeyi barından, düzenli tüketimde kanserden koruyucu etkisi olan, kilo kontrolüne yardımcı olabilen yeşil çay warfarin kullanan hastalarda ve tansiyon hastalarında kullanılmamalıdır. Ödem atıcı karışımlar; mısır püskülü, kiraz sapı gibi diüretik (yani idrar sökücü) özellikleri olan karışımlar vücuttaki suyu atarken elektrolit kaybına da neden olabileceğinden özellikle yaşlı, tansiyon ilacı kullanan (bazı tansiyon ilaçlarının zaten diüretik özelliği vardır), yeterli miktarda su tüketimi olmayan kişilerde çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Soda yazın çok tercih edilen içeceklerden biri olan soda çeşitli mineraller içermektedir Sodyumda bunlardan bir tanesidir, sodyumun fazla alımı tansiyonu arttırıcı etki yapacağından tansiyon hastaları tarafından kullanılmamalıdır. Yine soda mide asit salgısını uyardığı için gastrit ya da ülser gibi mide hastalığı olanlar tarafından da kullanılmamalıdır.

Gazlı içecekler; yazın serinlemek amacıyla tüketimi artan bir diğer içecek grubu gazlı içeceklerdir, bunlar çok fazla basit şeker barındırdığı için insülin salgısını arttırarak özellikle karın bölgesindeki yağlanmayı arttırmakta ve obeziteyi tetiklemektedir. İçecek olarak, yaz aylarındaki kaybında arttığı göz önüne alınarak su tüketimi biraz daha arttırılmalıdır, dilerseniz içerisine ince bir dilim limon ve birkaç nane yaprağı ile aroma da sağlayabilirsiniz, yine yaz aylarında ayran da sağlıklı içeceklerdendir.

Dondurma; sütle yapıyor olması nedeniyle hiç zararı yok gibi görülen dondurmanın yüksek enerjili bir ürün olduğu, basit şeker içerdiği ve kilo ya neden olabileceği unutulmamalıdır. Sıklığına dikkat edilerek kullanılması gerektiği, eğer tüketilecekse gün içinde diğer basit şeker(meyve gibi) kaynaklarında azaltılma yapılması gerektiği unutulmamalıdır.Tek besin diyetleri; Yazın başlangıcında hızlı kilo kaybı sağlayan protein ağırlıklı diyet yapan kişilerin sayısı giderek artmaktadır, ancak bu tarz diyetlerin doymuş yağ asitlerinden zengin olduğu, gut gibi hastalıkları tetiklediği, unutulmamalıdır. Yine yaz ayının en sevilen meyvesi olan karpuzda yaz aylarının en sık kullanılan tek besin diyetlerindendir. Karpuz su içeriği yüksek, antioksidanlardan zengin bir meyvedir ancak kan şekerini de hızlı yükseltmektedir dolayısıyla tüketilen miktara bağlı olarak zayıflamaktan çok kilo alınmasına bile neden olabilir, ayrıca fazla meyve tüketiminin kan yağlarını arttırdığını da hatırlatmak gerekir. Ancak mevsim meyvelerinin özellikle renkli meyvelerin çok iyi antioksidan kaynakları olduğunu, vitamin ve mineral ihtiyacımızı karşılamakta bize yardımcı olduğunu unutmamak gerekir, yeterli miktarda ve mümkün olduğu kadar çeşitli meyve tüketimini de beslenmede teşvik etmek gerekirAkşam yemeklerinin geç saatlere kalması; günlerin uzaması ve havanın geç kararması davet programlarının artması gibi nedenlerden dolayı yaz aylarında akşam yemek saatleri daha bir geçe kalmaktadır. Bir de yenilen yiyecekler ağır yemekler olursa bunların kilo olarak kalması muhtemeldir. Eğer akşam geç bir davet varsa gitmeden önce küçük bir ara öğün yapıp davette de sebze yemeklerine ağırlık vererek bu programları rahatlıkla atlatabilirsiniz.

Öğün atlamak ya da öğünleri daha çok meyve ile geçiştirmek; yaz sıcaklarından dolayı bireylerde bir iştah azalması olabilir gün içinde bu nu kar sayıp öğün atlamak size yardımcı olmayacaktır, ya da öğünleri sadece bol meyve tüketerek geçirmek fazla karbonhidrat alımı nedeniyle size yükselmiş kan yağı ve kilo olarak dönecektir. Vücudumuzun tüm besin gruplarına belli miktarlarda ihtiyacı olduğunu bilmeliyiz.

Yaz aylarında ağır yemeklerden, kızartma kavurma besinlerden uzak durup, sebze tüketimini arttırmak, su tüketimimizi arttırmak, kısacası karışık bir beslenme tarzı ile sağlıklı beslenmenin tüm kurallarını yerine getirip hem de kilomuzu kontrol edebiliriz.