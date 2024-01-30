Yaz aylarında kiralar neden artıyor? Konut fiyatı düşüyor fırsat dönemi başlıyor

Konut piyasası yüksek enflasyon karşısında durgun zamanlarını yaşıyor. Yüksek faiz oranları konutu yatırım aracı olmaktan çıkartıyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi, TÜGİAD Üyesi Dr. Mustafa Koçak, konut fiyatlarının nominal olarak artsa da son bir kaç aydır aylık bazda reel olarak düştüğünü, yani enflasyonun altında bir artış olduğunu söyledi.

Fiyat düşüşü sürekli mi?

Koçak, bu durumun bir süre daha devam edeceğini ancak orta ve uzun vadede gayrimenkulün paramızı her zaman enflasyondan koruyan bir yatırım aracı olduğunu belirtti. Dr. Koçak, fiyatların düştüğü bu dönemlerin alım için güzel fırsatları barındırdığını ve konut piyasasında fiyat düşüşlerinin sürekli olmadığını ifade etti.

Yatırımcı bu alana yöneliyor

Konut piyasasındaki talebin düştüğünü ancak fiyatların düşmemesinin sebebinin maliyetlerdeki artış olduğunu söyleyen Koçak, “Artık konut yatırımdan biraz çıktı. Şimdi özellikle 2023 yılına baktığımız zaman gayrimenkul yatırımı sadece konuttan oluşmuyor. Bir de konut dışı yatırımlardan oluşuyor” ifadesinde bulundu. TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Koçak ayrıca konut yatırımının biraz gerilediğini ve yatırımcıların daha çok konut dışı gayrimenkullere yöneldiğini söyledi.

Yazın kiralar artıyor

Koçak, kiralama piyasasında da mevsimsel etkilerin olduğunu ve kış aylarında talebin daha az olduğunu söyledi. Koçak, “Kış aylarında olduğumuz için bu durağanlığı görmemiz normal. Ama önümüzdeki dönemlerde bahar döneminde, yaza doğru geldiğinizde bu fiyatlarda yine artış olmaya devam edecek” dedi.