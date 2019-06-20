Yaz aylarında içinizi serinletecek bir çorba | Ayran aşı tarifi

Bu sıcak yaz günlerinde, yemek dahi yemek istemezken, insanın içini serinletecek harika bir çorba..

Geleneksel lezzetimiz olan ayran aşı çorbasını, usulüne uygun olarak yapmak isteyenler için derledik.

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

10 su bardağı soğuk su

1 su bardağı yarma

2 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyeğı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Yapılışı

Tencereye yıkanan yarmaları alın ve üzerine 4 su bardağı suyu ilave edin.

Yarım saat kapağı kapalı pişirdikten sonra, şiştiğinden emin olduğunuz yarmaların üzerine nohutları ekleyin.

10 dakika daha kaynatıp, soğuması için ocaktan alın.

Yoğurdu bir kasede çırparak ılıyan çorbaya ekleyin.

Kalan soğuk suyu kendi isteğinize göre çorbaya ilave edin.

Tereyağı, sıvıyağ ve naneyi küçük bir tencerede kavurun ve donmaması için servis esnasında, isteğe bağlı olarak, dökün.