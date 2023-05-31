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Otomotiv Yaz aylarında araba fiyatları nasıl olacak? Uzmanlar yanıtladı
Otomotiv

Yaz aylarında araba fiyatları nasıl olacak? Uzmanlar yanıtladı

Yeniakit Publisher
2023-05-31 09:40:00 -
Yaz aylarında araba fiyatları nasıl olacak? Uzmanlar yanıtladı

Otomobil fiyatlarında düşüş bekleniyor mu? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, merak edilenleri cevapladı.

Otomobil fiyatlarında düşüş bekleniyor mu? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, merak edilenleri cevapladı.

Milliyet'e konuşan Ertemel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz pazar günü geride bıraktığımız seçim sürecine kadar gerek fiyatlar gerek satış adetleri olarak yükselen bir 5 ay geçirdik. Ocak-mayıs arasında geçen beş ayda satış adetlerinde bazı aylarda yüzde 100 artış yaşanırken bazı aylarda geçen yıla oranla yüzde 150’ye yakın artışlar görüldü.

Şu an seçim döneminin hemen akabinde olduğumuz için ikinci el otomobilde sakinlik söz konusu. Ancak yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz dönemi sebebiyle kısa sürede tekrar hareketlenme yaşanacağı düşüncesindeyiz.

YAZ AYLARINDA FİYATLARDA SEYİR NE OLUR?

Önümüzde koşullara göre gelişebilecek birden fazla ihtimal var. Kur ataklarının ve enflasyonun önüne geçilir, vatandaşlarımız birikimlerini daha kazançlı gördükleri farklı bir alanda değerlendirip talep düşerse, fiyat artışları normal düzeyde olacak satış adetleri ise daha sabit bir seyir izleyecektir.

"BAZI MARKALARDA ÜRETİMİN ARTACAĞI YÖNÜNDE BİLGİLER ALMAKTAYIZ"

Sıfır araçlarda bazı markalarda mayıs ayı itibarıyla fiyat artışlarına gidildi. Tedarik ve üretimde yaşanan sıkıntılar sebebiyle sıfır araçta bulunabilirlik hala olması gerektiği seviyede değil. Ancak yaz ayları ile beraber tercih edilen bazı markalarda üretimin artacağı, bu sebeple arz sıkıntısının azalacağı yönünde bilgiler almaktayız.
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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Aklım almıyor bu zamanda hala daha karaborsa araba satılıyor 150,200 bin tl farkı verdinmi 0 araç dolu ortalık,geçen gün şahit oldum uyanık bir komşum bir kanal bulmuş bayiden araç alıp üzerine 150 bin tl koyup karaborsa satıyor adam araba alım satımdan hiç anlamaz oysa tabii bayideki adamına da koltuk çıkıyor sistem böyle çalışıyor.Devlet ev sahibine hakkı olmadan yaptırım uyguluyor hadı bunlara da bir şey yapsana.
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