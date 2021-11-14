Yayman'dan istifa çağrısı! Türkkan tarihin çöplüğüne gitmeli

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Karaman’da yaptığı açıklamada, Türkkan’ı kınayarak şunları söyledi: “İyi Partinin milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınımıza küfür etmesini Karaman’dan bir kez daha lanetliyorum, kınıyorum. Bırakın bir vekili herhangi bir insana yakışmayacak sinkaflı bir laftır. Önce bacılarımızdan özür dilemelidir, şehit ailelerimizden özür dilemelidir. Türkkan milletvekilliğine yakışmamaktadır. Bu çirkin davranışı nedeniyle istifa etmelidir. Tarihin çöplüğüne gitmelidir. Sessiz kalanları milletimize havale ediyorum. Onların bu sessizliğine milletimiz en güzel cevabı sandıkta verecektir.”