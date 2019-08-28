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Yaylanın güzelliğini tuvale yansıttılar

Timya Sanat Grubu üyesi bir grup kadın ressam, Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası’nda yaptıkları resimlerle yaylanın güzelliğini tuvallere aktardı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:23
Yaylanın güzelliğini tuvale yansıttılar

Timya Sanat Grubu üyesi bir grup kadın ressam, Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası’nda yaptıkları resimlerle yaylanın güzelliğini tuvallere aktardı.


Timya Sanat Grubu bünyesinde Türkiye’nin değişik illerinden 50’ye yakın ressamla çalıştay ve karma sergiler açan bir grup ressam, bu kez İkizdere Çağrankaya Yaylası’nda çalışma gerçekleştirdi. Grup başkanı Mersin’den Zeynep Dalkılıç, Hatay’dan Perihan Çapar, Ankara’dan Hülya Bayraklı, Özlem Akıncı, Münire Kaplan, Havva Özkır, Şule Tataroğlu, İkizdere ilçesini değişik yönleriyle gezip eserlerine yansıttı.


Çağrankaya Yaylası’ndaki ressamları ziyaret ederek resimlere katkıda bulunan İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, "Burada bayanlarımız sanat icra ediyor. Herkes sanatkâr olamaz. Emek isteyen, dikkat isteyen TİMYA Sanat Grubu ekibini kutluyorum. İkizderemizi fırçalarıyla tablolarda yansıttılar. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.


İkizdere İDAK ekibinden İrfan Kadar ve Şenol Kuy tarafından ressamlara başarı belgesi ve plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:23
  1. sanat
  2. sergi

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