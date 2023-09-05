Yaylalar can çekişiyor, çevreciler uyuyor: Yaylalarda "imar affı" beklentisi, kaçak yapılaşmayı arttırdı

Kamu idarelerinin mutlaka bunu bir an önce ele alıp, gerekli yıkımları yapması gerekiyor. Artık teknoloji öyle bir şey ki; bir nokta boyutunda dahi olsa Coğrafi Bilgi Sistemleri sayesinde gerekli tespiti edebiliyorsun. Yani ‘yaptım benimki daha önceden de vardı’ deme şansınız yok. Devletin elindeki verilerde şu anda 80'lerden itibaren nerede, ne vardı, hepsi biliniyor. Dolayısıyla bu kaçak yapılara ‘af gelebilir’ düşüncesi çok yanlıştır. Bu araziler devletin yani 84 milyonun hakkı" diye konuştu.