Yayladağı Kaymakamı Yılmaz göreve başladı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Hatay’ın Yayladağı ilçesi kaymakamlığına atanan Tahir Yılmaz, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Hatay’ın Yayladağı ilçesi kaymakamlığına atanan Tahir Yılmaz, görevine başladı.

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki kaymakamlık görevinden Yayladağı’na atanan Yılmaz, Yayladağı Hükümet Konağı önünde Yayladağı İlçe Emniyet Amiri Şükrü Çoşgun, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Kıdemli Başçavuş Ali Biçer ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Kaymakam Yılmaz daha sonra makamında vatandaşları kabul etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.