Yayladağı Kaymakamı Yılmaz göreve başladı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Hatay’ın Yayladağı ilçesi kaymakamlığına atanan Tahir Yılmaz, görevine başladı.02 Eylül 2019 Pazartesi 14:03
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Hatay’ın Yayladağı ilçesi kaymakamlığına atanan Tahir Yılmaz, görevine başladı.
Karaman’ın Ermenek ilçesindeki kaymakamlık görevinden Yayladağı’na atanan Yılmaz, Yayladağı Hükümet Konağı önünde Yayladağı İlçe Emniyet Amiri Şükrü Çoşgun, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Kıdemli Başçavuş Ali Biçer ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.
Kaymakam Yılmaz daha sonra makamında vatandaşları kabul etti.
YORUM YAZ