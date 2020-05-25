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Aktüel

Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Erzincan’da, hayvanlarını otlatmak üzere bulundukları Çayırlı ilçesine bağlı Karataş yaylasında etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 6 sürü sahibi ve 9 aile İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 23:47:01 -
Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Erzincan’da, hayvanlarını otlatmak üzere bulundukları Çayırlı ilçesine bağlı Karataş yaylasında etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 6 sürü sahibi ve 9 aile İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.


Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama kararının istisna kapsamında olan küçükbaş-büyükbaş hayvan otlatan vatandaşlar, hayvanlarını otlatmak üzere gitmiş oldukları Karataş yaylasında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle geri dönemeyerek, mahsur kaldılar. Ardından vatandaşlar durumu Erzincan İl Özel İdare ekiplerine bildirerek, yardım talebinde bulundular. Ekipler, 6 saatlik çalışma sonucu bölgeye ulaşarak, 6 sürü sahibi ve yaklaşık 2 bin 500 hayvanı mahsur kaldıkları bölgeden kurtararak yollarını ulaşıma açtılar.


Erzincan merkez Handere köyü ve Otlukbeli ilçesi Küçükotlukbeli köyü yaylasında da kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalan toplam 9 aileye ulaşılarak kurtarıldı.


Öte yandan Erzincan’ın yüksek kesimlerindeki çeşitli yaylalarda besicilik yapan ve kar yağışı, tipi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların hayvanları için yem teminine başlandı.

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