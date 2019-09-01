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Yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları

Rize Valisi Kemal Çeber:- "Havanın yağmurlu ve yoğun sis bulutlarının olması, bölgedeki yoğun orman yapısı ve yağıştan dolayı kayganlaşan kayalar, arama kurtarma çalışmalarımızı güçleştirse de kaybolan 6 vatandaşımızın bulunması için yürüttüğümüz çalışmalar devam etmekte olup, umarız ki en yakın zamanda kaybolan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmış olacağız"

01 Eylül 2019 Pazar 14:49
Yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, havanın yağmurlu ve yoğun sis bulutlarının olması, bölgedeki yoğun orman yapısı ve yağıştan dolayı kayganlaşan kayaların arama kurtarma çalışmalarını güçleştirmesine rağmen, kaybolan 6 kişinin bulunması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü öğlen saatleri itibariyle Küçükçayır Başmeşe mevkisinde vadiye girerek kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan, biri çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde 2 ekip ve toplamda 50 kişi ile yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, İl Jandarma, Rize Arama Kurtarma Ekipleri (RİKE), sivil toplum kuruluşları, kaybolanların yakınları ve 2 yerel rehberin de eşlik ettiğini vurgulayan Çeber, şunları kaydetti:

"Handüzü Yaylası ve Küçükçayır Başmeşe arasındaki 8 kilometrelik vadide Jandarma drone (İHA) ekibi tarafından yürütülen çalışmalar, havanın yağışlı olması ve yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sonlandırılmış olup, Küçükçayır Başmeşe tarafından ve Handüzü Yaylası'ndan vadiye giren iki ekip tarafından aramalar aralıksız devam etmektedir. Havanın yağmurlu ve yoğun sis bulutlarının olması, bölgedeki yoğun orman yapısı ve yağıştan dolayı kayganlaşan kayalar, arama kurtarma çalışmalarımızı güçleştirse de kaybolan 6 vatandaşımızın bulunması için yürüttüğümüz çalışmalar devam etmekte olup, umarız ki en yakın zamanda kaybolan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmış olacağız."



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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:49
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