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Aktüel

Yayla yolunda römork devrildi: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi yayla yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:08:13 -
Yayla yolunda römork devrildi: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi yayla yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi Altındere Mahallesi yayla yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T., idaresindeki traktöre bağlı römork henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Devrilme sonrasında römorkta bulunan M.Y. (49) ve S.R. (64) iki kişi yaralandı. Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapmasının ardından yaralılar ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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