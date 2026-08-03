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Yerel Yayla Köyü sahilinde kayalıklara düşen genç kız yaralandı
Yerel

Yayla Köyü sahilinde kayalıklara düşen genç kız yaralandı

Yeniakit Publisher
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Yayla Köyü sahilinde kayalıklara düşen genç kız yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybeden 17 yaşındaki genç kız, yaklaşık 3 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Saros Körfezi kıyısındaki Yayla Köyü sahilinde meydana geldi. Öztekin Caddesi üzerinde yürüyen E.Ş., henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybetti.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten sahildeki kayalıkların üzerine düşen genç kız yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yayla Köyü sahili Öztekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen E.Ş., bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten sahildeki kayalıkların üzerine düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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