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Yayla dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya Kemer'de yayladaki evlerinden kışlık evlerine traktörle eşya taşıyan Mehmet Nergizciler dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:24
Yayla dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya’nın Kemer ilçesine Kuzdere Mahallesi’ne bağlı Gedelme yaylasında yaz aylarını geçiren Nergizciler ailesi, havaların soğumaya başlaması üzerine geri dönmeye karar verdi. Ailenin diğer üyeleri başka araçla Kemer Merkezine dönerken, Mehmet Nergizciler yayla evindeki eşyaları traktörün römorkuna yükleyerek yola çıktı.

Nergizcilerin kullandığı traktör, Kemer yakınlarındaki Kesmeboğazı Mevkii’ne geldiğinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan kayalara çarparak devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Mehmet Nergizciler traktörle kayaların arasında kalarak feci şekilde can verdi. Talihsiz sürücünün cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine gelerek olayı görünce fenalaşan eşi ve annesi de aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 11:24
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