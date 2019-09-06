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Yayla çorbası tarifi | Yayla çorbası nasıl yapılır?

Geleneksel lezzetimiz yayla çorbasının en güzel halini sizler için derledik. İçimi yumuşak, lezzeti ve kıvamı yerinde bir çorba: İşte yayla çorbası tarifi...

06 Eylül 2019 Cuma 16:27
Yayla çorbası tarifi | Yayla çorbası nasıl yapılır?

Geleneksel lezzetimiz yayla çorbasının en güzel halini sizler için derledik. İçimi yumuşak, lezzeti ve kıvamı yerinde bir çorba: İşte yayla çorbası tarifi...

Birçok yörede yapımı farklı, fakat her bir lezzeti ayrı ayrı güzel, enfes bir çorba tarifini sizler için derledik. 

Dilerseniz bu çorba içerisine nohut ve pulbiber ekleyerek, yepyeni lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz. Bazı yörelerde, kavrulmuş ve baharatlanmış kıyma ile servis edilen bu çorbanın klasik tarifi için okumaya devam edin!

Malzemeler

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 yumurta
  • 2-3 yemek kaşığı pirinç
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 5-6 su bardağı su
  • nane

Yapılışı

Öncelikle tencereye pirinci ve suyu ekleyerek haşlayın. 

Ayrı bir tarafta yoğurt, yumurta ve unu çırpın. Gerektiği yerde suyla açın.

Pirinçler haşlanınca sosu tencereye karıştırarak ekleyin.

10-15 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın.

Tereyağı ve naneyi küçük bir tavada kızdırıp servis esnasında üzerine dökün.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:27
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