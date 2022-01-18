Yayla çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü yayla çorbası

CNN Travel tarafından her yıl yapılan değerlendirmede, yayla çorbası yine dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterildi.

Janet Clarkson'ın "Çorba: Küresel Bir Tarih" isimli kitabına atıfla, çorbanın dünya toplumlarının ilk çağlardan bu tarafa vazgeçilmez bir gıda çeşidi olduğuna vurgu yapılarak çorbaların aynı zamanda şifa kaynağı olduğuna işaret edildi.

Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterilen Türk çorbasının görselinin altında, "Yayla çorbası, tıbbın ve çorbanın birbirinden ayrı düşünülmediği bir zamandan bahsediyor" ifadesine yer verildi.

Tam ölçülü yayla çorbası

Malzemeler:

1 Türk kahvesi fincanı pirinç

1 su bardağı yoğurt

7 su bardağı su

1 yumurta

Yarım Türk kahvesi fincanı un

Sıvıyağ

Tereyağı

Tuz

Nane

Yayla çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle pirinç ayıklanıp, temizlenir.

Ardından bir tencerenin içerisine su, yağ, tuz ve pirinç alınır ve kaynamaya bırakılır.

Bir kasede yoğurt, un ve yarım su bardağı ılık su iyice çırpılır.

Pirinçler yumuşayınca yoğurtlu karışım tencereye eklenir.

Çorbayı kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirmeniz önemli.

Çorbanın altını kapattıktan sonra bir tavaya arzu ettiğiniz miktarda tereyağı ekleyin. Tereyağı eriyince içerisine nane ilave edin. Kızdırdığınız naneyi tencereye dökün.

Aman dikkat! Kızgın yağ ve çorba ciddi yanıklara yol açabilir. Bu nedenle tencerenin kapağını kullanarak yağın etrafa sıçramasını önlemelisiniz.

Afiyet olsun.