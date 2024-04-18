Yayından önce ne içtin Şaban Sevinç! Jakuzi yok ama var demek iftira değil
Sancaktepe Belediyesi’nde jakuzi var iftirası ile AK Parti aleyhine propaganda yapanların yalanları ellerinde patlayınca saçmalamaya başladılar. Katıldığı canlı yayında iftiraya yeni bir boyut kazandıran CHP yandaşı Şaban Sevinç, “ya jakuzi var demek iftira atmak değildir ki.” İfadelerini kullandı.
CHP’li başkanın Sözcü TV ve Halk TV’yi davet ederek İsmail Saymaz öncülüğünde gerçekleştirdiği şov girişimi fiyaskoyla neticelendi. AK Parti döneminde inşa edilen Sancaktepe Belediyesi hizmet binasının başkanlık makamında jakuzi bulunmadığı, makamın 6 bin metrekare gibi devasa büyüklükte olmadığı gözler önüne serilmişti.
Dün gece saatlerinde ise TV100 ekranlarında boy gösteren iftiracı, küfürbaz CHP yandaşı Şaban Sevinç, jakuzi iftirasını böyle savundu.
Bir CHP’liye bu yakışırdı
Canlı yayında milletin gözü önünde, olmayan bir şeyi varmış gösterip çamur atmanın iftira olmadığını savundu. Ferhat Murat beyin “Jakuzi varmı mıymış Şaban Bey?” sorusuna Şaban Sevinç’in “Ya yokmuş, jakuzi demek bir iftira atmak değildir ki” cevabı olay oldu.
Siyaset
Sözcü TV'nin ahlak dışı yayınından sonra İsmail Erdem'den jakuzi yalancılarına tokat gibi cevap!
Gündem
İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak