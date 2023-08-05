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Spor Yayıncı kuruluştan tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldılar
Spor

Yayıncı kuruluştan tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldılar

Yeniakit Publisher
2023-08-05 00:48:00 -
Yayıncı kuruluştan tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldılar

Trendyol Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş, yaptığı paylaşımdan dolayı yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş, yaptığı paylaşımdan dolayı yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluş “TrendyolSüperlig’de geri sayım sürüyor, büyük heyecanın başlamasına son 7 gün“ açıklamasıyla bir paylaşımda bulundu.

Yayıncı kuruluş paylaşımda, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Trabzonspor'dan Edin Visca'ya yer verdi.

Kullanılan futbolcu fotoğraflarında Beşiktaşlı bir futbolcuya yer verilmemesine Siyah Beyazlı kulüpten gönderme geldi.

Beşiktaş, yayıncı kuruluşun tweetini alıntılayarak Rebic’in 7 numaralı fotoğrafını paylaşıp “Arşivinizde bulunsun. Belki lazım olur” ifadelerine yer verildi.
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Devamında siyah-beyazlı taraftarlar da tepki gösterince yayıncı kuruluş bu paylaşımı kaldırdı.

Ayrıca Beşiktaş taraftarı #HaddiniBileceksinBein etiketiyle sosyal medyada tag açtı.

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