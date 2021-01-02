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Medya Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı
Medya

Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı

Show TV ekranlarında Şubat ayında yayın hayatına geçmesi beklenen ve başrolünde Necati Şaşmaz'ın olduğu 'Kurtlar Vadisi Kaos'la ilgili paylaşılan bir video 'Kurtlar Vadisi' hayranlarını heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 23:36:00 -

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan 'Kurtlar Vadisi Kaos' filmi ile ilgili paylaşılan video sosyal medyayı salladı.

'Kurtlar Vadisi Kaos' Show TV'de başlıyor

Kurtlar Vadisi hayranlarının uzun süredir beklediği haber geldi. Yayınlandığı gün hayatın durduğu, sokakların boşaldığı ve reyting rekorları kıran dizi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sevilen dizi Show TV’de Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle devam edecek.

Başrolde Necati Şaşmaz'ın olduğu bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin başlayacağı tarih merak konusu idi.

Şubat ayında yayına girecek

Show TV'de ekrana getirilecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının Şubat ayında izleyiciyle buluşacağı müjdesi verildi. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.

Sosyal medyada paylaşılan video heyecanlandırdı

Öte yandan sosyal medyada yayınlanan video ise Kurtlar Vadisi Kaos'u merakla bekleyen izleyenleri heyecanlandırdı. 

 

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